Sarkozy desgrana los puntos fuertes de su campaña electoral y pide el voto a la 'colonia' francesa en España

Actualizado 28/02/2007 1:01:10 CET

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato de la Unión por un Movimiento Popular (UMP) a las elecciones presidenciales francesas y actual ministro del Interior francés, Nicolas Sarkozy, pidió ayer el voto de todos los franceses que residen en España en un acto electoral emotivo donde desgranó las líneas generales de su programa político con el que espera desbancar al resto de candidatos en próximo mes de abril.

"Quiero que todos los franceses de Madrid, Tokio, Nueva York, Shanguai, Nueva Delhi, Dakar o Túnez no se sientan abandonados por Francia sino que al contrario tengan el sentimiento de que Francia no les olvida, de que son sus hijos igual que el resto", aseguró Sarkozy ante cerca de 2.000 simpatizantes de la UMP residentes en España, a los que pidió contribuir a "cambiar posturas en Francia", para lograr que "los franceses regresen al que es su país".

"Haremos de Francia un lugar donde todo sea posible" y donde "todos puedan realizar sus sueños", destacó el candidato presidencial, donde no haga falta que la intelectualidad del país se "exilie" para conseguir el éxito fuera. "Cuando el profesor Montaignier, el descubridor del virus del SIDA se exilió en América, no fue porque no quisiera a Francia, es porque el estatus de la función pública le impidió continuar las investigaciones que fueron su vida entera", incidió.

Además, aseguró que no quiere un país "donde resulte atractivo marcharse fuera a otro país donde el impuesto sea menos confiscatorio", porque aseguró que quiere "que el patrimonio de todo el mundo venga a Francia y no que el patrimonio del mundo se marche de Francia".

Respecto a su intención, de ser elegido presidente, de "suprimir" los impuestos sobre los bienes de sucesión, aseguró que "los hijos tienen derecho a recibir el fruto de toda una vida de trabajo" de sus padres. "Creo en la familia", subrayó.

Por ello, y tras apelar al "esfuerzo" y al "trabajo" como piedras angulares de su campaña, y sostener que "sólo cuentan los resultados", emplazó a reforzar la educación porque, dijo "el hombre ignorante no es libre". "La Francia que quiero construir con vosotros es una Francia que cree de nuevo en los valores del esfuerzo, del éxito, del trabajo y del mérito", aseguró, ya que, a lo largo de los años, ha procurado "hacer del trabajo un valor cardinal" de su vida.

"El gran problema de Francia es que trabaja menos cuando otros trabajan más. El mayor problema de Francia es que ya no crea el suficiente trabajo para financiar las jubilaciones, los servicios sociales, para pagar la deuda, para elevar el nivel de vida, para reducir la precariedad, el paro, las desigualdades, para hacer funcionar nuestro modelo de integración social", explicó, achacando el problema a uno de naturaleza "moral".

Tras defender un modelo "emancipativo" del trabajo y donde la República signifique "mérito", como él la entiende, al tiempo que apostó por "suprimir los cargos (fiscales) y los impuestos sobre las horas extraordinarias", con el objetivo "de incentivar a quien quiera trabajar". Por el contrario, abogó por aumentar los impuestos contra "la contaminación" y "el consumismo", así como castigar fiscalmente el "dumping ecológico y social".

"Deseo que cada persona pueda disponer como entienda mejor de al menos la mitad de sus ingresos, con un blindaje del 50 por ciento que comprenda el CGS y la CRDS, y que cada persona pueda beneficiarse de su jubilación cuando quiera y que trabaje lo que quiera incluso después su jubilación", explicó.

En materia educativa, el actual ministro del Interior apostó por la "libre elección de centro" de los padres, y reclamó "guarderías" y "estudios supervisados" para los hijos cuyas madres trabajan, como también apostó por un "ambiente de excelencia" para que puedan aprender los hijos de las "familias modestas". "La responsabilidad de los padres es educar a sus hijos", recordó.

En este sentido, Sarkozy abogó por impulsar una educación que él conoció, "aquella donde los alumnos se levantan cuando entra el profesor", donde se respete tanto a profesorado, dijo, como al alumnado, y no, destacó la educación que predica la izquierda donde "se promete que se dará el (título de) bachillerato a todo el mundo".

Asimismo, explicó que cree en el servicio social debe extenderse entre los jóvenes por un periodo de seis meses porque destacó la necesidad de que "la juventud aprenda a dar y no sólo a recibir".

Asimismo, lamentó que los más perjudicados, olvidados y "las víctimas" de hoy sean "los jóvenes", para los que pidió "la misma oportunidad" en materia educativa. "Quiero que los estudios (cursados) en el extranjero y la experiencia profesional en el exterior sean facilitados y revalorados", sentenció, ya que, es del interés de Francia, aseguró "abolir la frontera entre la Francia del interior y aquella del exterior".

Por otra parte, el presidente de UMP arremetió contra el "igualitarismo" y "las ayudas", por ser, dijo, "degradantes para la persona humana", ya que a su juicio, son valores que "mueven a todo el mundo hacia el mínimo en vez de empujar a cada uno hacia el máximo". ""Deseo una sociedad del máximo, porque con el mínimo uno no vive, sobrevive", aseguró.

Sarkozy, en calidad de candidato presidencial, aseguró querer un presidente "que no pertenezca a un club, ni secta, ni que sea de un partido", ya que, el presidente de la República francesa "se debe a toda la Nación" ante todo, concluyó.