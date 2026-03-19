Save the Children afirma que el conflicto en Oriente Próximo "bloquea" la ayuda a medio millón de niños

Archivo - Niños palestinos desplazados en un centro de formación de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza (archivo) - Rizek Abdeljawad / Xinhua News / Contactophoto

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ONG Save the Children ha afirmado este jueves que el conflicto en Oriente Próximo "bloquea la ayuda vital" a casi medio millón de niños y niñas en la región, lo que retrasa el envío de material sanitario ante las "graves repercusiones de los ataques en el suministro mundial de ayuda por la interrupción de las rutas aéreas, marítimas y terrestres".

En total, la organización estima que la entrega de suministros se está viendo obstaculizada, lo que afecta a unos 410.000 niños y niñas en tres países de la zona, por lo que ha advertido de que el impacto global "no hará más que aumentar", según ha recogido en un comunicado.

"Se prevé que los costes de envío se disparen entre un 10% y un 50% para redirigir la ayuda en algunos casos. Como resultado, la ayuda vital de Save the Children destinada a los niños, niñas y sus familias en Sudán, Yemen y Afganistán se encuentra actualmente retenida en Oriente Próximo", ha afirmado.

En este sentido, ha explicado que uno de estos envíos de suministros médicos, en este caso con destino a Sudán, está actualmente retenido en Dubái debido al cierre del estrecho de Ormuz, una vía marítima global crucial para el transporte. "El retraso pone en riesgo de escasez de medicamentos esenciales a más de 90 centros de atención primaria de salud en Sudán", ha advertido.

"Los suministros médicos, destinados a más de 400.000 niños y niñas en el país, incluyen antibióticos, antipalúdicos, desparasitantes, analgésicos y antipiréticos, así como vitaminas y formulaciones inyectables y pediátricas clave utilizadas en tratamientos rutinarios y de emergencia", ha manifestado.

Además, el aumento del precio del combustible incrementará aún más la ya alarmante inflación en Sudán, ha destacado. "A medida que aumentan los costes de transporte e importación, también lo harán el precio de los alimentos, las materias primas y el coste de hacer negocios", ha lamentado, al tiempo que ha pedido a las partes enfrentadas a poner fin de forma "inmediata" al conflicto.

ESCASEZ DE MEDICAMENTOS

"Esto no solo dificultará la entrega de asistencia humanitaria, sino que también agravará las dificultades que enfrentan millones de personas en el país que luchan por satisfacer sus necesidades básicas", ha explicado, al tiempo que advierte de que "sin estos suministros, las familias y los niños podrían dejar de buscar atención médica en los centros debido a la escasez de medicamentos, lo que afectaría especialmente a la infancia que sufre desnutrición, cuya condición podría empeorar sin un tratamiento oportuno".

Willem Zuidema, director de la cadena de suministro global de Save the Children, ha sostenido que "la escalada del conflicto está teniendo graves repercusiones para la infancia mucho más allá de la región". "La ayuda vital se está retrasando en todo el mundo, los costes se disparan como resultado del aumento del precio del combustible en un momento en que los gobiernos están recortando presupuestos vitales de ayuda exterior, y las familias en algunos de los lugares más vulnerables del mundo corren el riesgo de perder el apoyo del que dependen", ha indicado.

"Todas las partes en conflicto deben facilitar el paso seguro de la ayuda humanitaria a la infancia. No debe haber barreras para los suministros que salvan vidas: deben establecerse excepciones para permitir que los suministros humanitarios, fertilizantes y alimentos puedan transitar por el estrecho de Ormuz. Con las necesidades humanitarias mundiales ya en niveles récord, una mayor escalada del conflicto en Oriente Próximo y la región en general tendrá graves repercusiones en las crisis de todo el mundo", ha zanjado.