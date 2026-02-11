Save the Children alerta de la grave crisis sanitaria para miles de niños tras las inundaciones en África

Archivo - Un niño con una bicicleta en un camino de la aldea de Ganguel, a 11 de enero de 2023, en Ganguel, Sokoto, Níger (África). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ONG Save the Children ha alertado este miércoles del recrudecimiento de la grave crisis sanitaria que afecta a miles de niños y niñas que se encuentran desplazados tras las peores inundaciones registradas en décadas en países del sur de África, especialmente en Zimbabue.

Así, ha denunciado en un comunicado la falta de agua corriente y de instalaciones de saneamiento a medida que se propagan las enfermedades. El texto apunta a que las fuertes lluvias han afectado a más de 1,3 millones de personas en varios países, con viviendas e infraestructuras de vital importancia destruidas, lo que supone la "interrupción del acceso a servicios de salud y educación".

En Zimbabue, al menos el 40% de los casos de diarrea reportados en la primera semana de enero --últimos datos disponibles-- correspondían a menores de cinco años, según los datos obtenidos por Save the Children.

El aumento en los casos de malaria está ahora amenazando aún más la vida de los niños y niñas en Zimbabue, con más de 1.700 casos reportados solo en la primera semana de enero, tal y como recoge este mismo documento. Además, un incremento en los casos de diarrea está multiplicando aún más los riesgos para la infancia, con los únicos datos disponibles mostrando casi 4.900 casos reportados en la primera semana de enero.

En Zambia, las inundaciones han afectado a más de 4.000 hogares, destruyendo más de 370 viviendas y desplazando a familias. El director de Save the Children en el país, Chilobe Kambikambi, ha señalado que "los niños y niñas se enfrentan a una combinación de inundaciones y enfermedades".

"Las inundaciones están aislando a los niños y niñas de las escuelas y los servicios de salud, mientras que el agua contaminada y el saneamiento deficiente están impulsando la propagación del cólera", ha añadido.

Esto ha afectado además a unas 900 hectáreas de cultivos, que han quedado arrasadas, amenazando la capacidad de los hogares para cultivar o generar ingresos. Con los servicios de agua potable, saneamiento y gestión de residuos dañados o destruidos, las familias en Zambia se enfrentan ahora a un brote de cólera, con más de 240 casos reportados y siete muertes en lo que va de año", advierte el documento.

Los niños y niñas se ven afectados de manera "desproporcionada", con un 26% de los casos reportados entre menores de 15 años, ha indicado. Además, en Mozambique las graves inundaciones han afectado a más de 844.000 personas y se han cobrado 146 vidas. Casi 181.000 viviendas han quedado inundadas, junto con 579 escuelas y más de 1.600 aulas, interrumpiendo el aprendizaje de más de 300.000 estudiantes.

En la provincia de Gaza, en Mozambique, los niños y niñas están bebiendo, bañándose y jugando en agua "altamente contaminada", denuncia la organización, que ha advertido de que esto aumenta "el temor a un inminente brote de diarrea y cólera". "Loss centros de salud están desbordados, dañados o inaccesibles, dejando los servicios fuera del alcance de muchos", ha añadido.

Por su parte, la directora de la ONG en Mozambique, Ilaria Manunza, ha explicado que ha sido testigo "de la destrucción masiva que se extiende desde la provincia de Maputo hasta Gaza". "Me reuní con mujeres, hombres y niños, niñas que lo han perdido todo. Nuestro trabajo ha sido ofrecer refugio seguro, acceso a la educación, servicios de protección, alimentos, agua potable y atención sanitaria para prevenir enfermedades transmitidas por el agua", ha explicado.

En Sudáfrica, las inundaciones han matado a 39 personas y herido a más de 150, con más de 19.500 personas, muchas de ellas niños y niñas, afectadas. Muchas familias se han quedado sin hogar después de que casi 4.000 viviendas quedaran sumergidas, destruidas o arrasadas, particularmente en las provincias más afectadas de Limpopo y Mpumalanga.

La directora ejecutiva de Save the Children Sudáfrica, Gugu Xaba, ha manifestado que "este es un momento para que el Gobierno, las empresas y la sociedad civil se unan y garanticen que el agua segura, el saneamiento y la atención sanitaria lleguen a cada niño".