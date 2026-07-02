Save the Children denuncia que se ha "fallado" a un millón de niños al no parar la guerra en Oriente Próximo

Los palestinos desplazados, entre ellos mujeres y niños, se reúnen para recibir comida en un punto de distribución de alimentos de una organización benéfica al este de la ciudad de Gaza. - Europa Press/Contacto/Bilal Osama

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ONG Save the Children ha denunciado este jueves que se ha "fallado" a un millón de niños en Oriente Próximo al no parar la guerra mil días después de que comenzara la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza, tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Cuando se cumplen mil días del conflicto, el director regional de Save the Children para Oriente Próximo, Norte de África y Europa del Este, Ahmad Alhendawi, ha denunciado que "el mundo ha fallado a un millón de niños y niñas en Gaza al no intervenir para detener las muertes y mutilaciones de menores" durante este tiempo.

"Mientras sus jóvenes y frágiles cuerpos eran destrozados por bombas y misiles, el mundo vendía esas mismas armas al Gobierno de Israel. Mientras los niños morían de hambre y enfermedades, y el Gobierno de Israel incumplía sus obligaciones legales de facilitar el acceso humanitario, incluida la entrada suficiente de alimentos nutritivos en Gaza, el mundo continuaba manteniendo acuerdos comerciales con el Gobierno de Israel", ha señalado.

En este sentido ha criticado que el alto el fuego pactado hace nueve meses no ha frenado la muerte de menores y más de 275 niños y niñas han fallecido en operaciones del Ejército israelí. "El mundo sigue ignorando las voces y las necesidades de la infancia, que simplemente exige ser tratada como cualquier otro niño o niña del mundo", ha declarado.

Esta cifra se suma a la de al menos 21.000 niños y niñas muertas desde el inicio del conflicto en Gaza, Save the Children recalca que el balance real podría ser mucho mayor debido al número indeterminado de menores que siguen bajo los escombros.

De esta forma, la organización ha reclamado que el alto el fuego se convierta "de forma inmediata" en "un alto el fuego definitivo", incidiendo en que resulta clave para salvar vidas y poner fin a las graves vulneraciones de los derechos de la infancia.

"Debe existir una rendición de cuentas plena por los crímenes cometidos contra niños y niñas. Los responsables deben ser investigados y responder por sus actos para romper el ciclo de impunidad y evitar nuevos daños", ha señalado Save the Children en un comunicado.

Igualmente, a la comunidad internacional le pide suspender inmediatamente la transferencia de armas a Israel y garantizar que no apoyen ni contribuyan a sostener prácticas ilegales en el territorios ocupados.

Así, ha reiterado que se prohíba el comercio, la cooperación económica y los servicios que mantengan o apoyen los asentamientos israelíes ilegales, en consonancia con la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia. "Esta medida constituye un paso necesario para poner fin a la vulneración sistemática de los derechos fundamentales de la infancia palestina", ha concluido.