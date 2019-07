Save the Children denuncia la muerte de al menos 193 niños por el cólera en Yemen en el primer semestre de 2019

Publicado 08/07/2019 10:28:35 CET

Avisa de que la temporada de lluvias podría desencadenar una "escalada" en el brote de cólera

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Save the Children ha alertado de que al menos 193 niños han muerto como consecuencia del cólera en los primeros seis meses del año, una enfermedad con 203.000 casos de afectados menores de quince años y con una tasa de mortalidad que se ha multiplicado en este semestre en relación al mismo periodo del año anterior.

En un comunicado, la organización no gubernamental ha advertido de que la mortalidad se ha multiplicado hasta el punto de que "el número de personas que han muerto en los últimos seis meses es nueve veces mayor que en el mismo período" de 2018.

La advertencia de Save the Children ha llegado coincidiendo con la temporada de lluvias, "un momento crítico en el que es probable que se produzca una escalada en el brote". "Ya hay inundaciones y la llegada de más lluvias amenaza con intensificar la propagación de la enfermedad a través del agua", ha señalado.

La ONG ha subrayado que la guerra en Yemen "ha inutilizado gran parte de la infraestructura de agua potable y saneamiento, dejando a unos 9,2 millones de niños y niñas sin acceso a agua potable". "Además, la disponibilidad de combustible no está garantizada en estos momentos, lo que limita el bombeo de las aguas residuales y la recogida de basuras: un caldo de cultivo para enfermedades infecciosas transmitidas por el agua como el cólera", ha explicado la ONG.

En este sentido, ha indicado que los niños que sufren desnutrición son más vulnerables a enfermedades como el cólera, "debido a su débil sistema inmunológico". "Concretamente, tienen tres veces más probabilidades de morir si contraen la enfermedad. Save the Children recuerda que hay aproximadamente 14 millones de personas al borde de la inanición, muchos de ellos niños y niñas. Desde 2015, 85.000 niños y niñas han muerto por falta de alimentos", ha afirmado la organización no gubernamental.

LA BATALLA CONTRA EL CÓLERA ESTÁ LEJOS DE TERMINAR

"La batalla contra el cólera en Yemen está lejos de terminar", ha explicado directora de Save the Children en Yemen, Tamer Kirolos. "El número de casos ha ido en aumento por a las lluvias e inundaciones y los brotes de enfermedades abundan por el colapso del sistema de salud y una población cada vez más vulnerable por el desplazamiento forzado y la desnutrición. El sistema de salud se encuentra bajo una presión enorme, ya que solo la mitad de los centros funcionan", ha añadido.

Kirolos ha explicado que, "por culpa del conflicto", "los sistemas de agua potable siguen estropeándose y la financiación de la ayuda humanitaria en Yemen sigue siendo demasiado baja". "Es muy complicado, pero hacemos todo lo que está en nuestras manos por proteger a los niños y niñas", ha señalado.

Save the Children está proporcionando dispositivos de rehidratación oral y atención primaria a la población en los centros de salud de los distritos a los que se puede acceder en Yemen. Además, ejecuta programas de purificación del agua y cursos de concienciación para la prevención de enfermedades en las comunidades. La organización no gubernamental ha insistido en que solo el fin de la guerra puede proteger a la infancia del cólera generalizado.

Save the Children ha hecho hincapié en que hay que reconstruir el sistema de salud para no perder "aún más personas debido a enfermedades prevenibles como el cólera", al tiempo que ha solicitado a las autoridades de Yemen que garanticen "el pago regular y completo de los salarios de los funcionarios públicos, en particular a los médicos y maestros, y que equipen a los centros de salud con el personal y material necesario para poder atender a la población".

"Save the Children hace un llamamiento a las partes en conflicto en Yemen para que reanuden la implementación del Acuerdo de Estocolmo y trabajen por una paz duradera. También exige a todas las partes en el conflicto que cumplan con sus obligaciones conforme al derecho internacional y tomen medidas para garantizar que la población civil, incluidos los niños y las niñas, estén protegidos", ha afirmado.

Por último, ha reclamado a los países que todavía venden armas a la coalición liderada por Arabia Saudí que cesen inmediatamente de hacerlo y ha recodado que "España sigue siendo uno de ellos".