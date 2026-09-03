El secretario de Comercio se retracta de sus palabras de que no habían muerto militares de EEUU en Irán

El secretario de Comercio de EEUU, Howard Lutnick. - Europa Press/Contacto/Aaron Schwartz - Pool via CN

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, se ha retractado este jueves sobre sus declaraciones de que no habían muerto militares estadounidenses en la guerra de Irán, y ha señalado que cometió un lapsus al confundir la situación con la operación militar en Venezuela de principios de año.

"Respondí a una pregunta sobre las acciones militares en Irán y me equivoqué al hablar. 18 miembros de nuestro Ejército han muerto, y a esas familias se me parte el corazón y lamento muchísimo su pérdida", ha afirmado el responsable de Comercio de Estados Unidos en un mensaje en el que se disculpa por sus comentarios.

Según ha apuntado, cuando hizo estas declaraciones "estaba pensando en la operación militar venezolana en la que no murieron miembros del servicio".

En todo caso, ha concluido su apunte con un mensaje de "profundo agradecimiento" al Ejército estadounidense, de quien ha dicho que sus "sacrificios" sirven a Estados Unidos para que no se repitan ataques como el del 11 de septiembre, que la semana que viene cumplirá su 25º aniversario y en el que ha detallado que perdió a su hermano Gary, y a su "mejor amigo", Doug, así como a otros "656 amigos y colegas cercanos".

En otro mensaje que sirve de respaldo, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha secundado las explicaciones del secretario de Comercio al señalar que estaba refiríendose a la situación en Venezuela y reiterar que 18 militares estadounidenses han muerto en los combates con Irán.