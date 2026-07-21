El secretario general de Hezbolá felicita al nuevo líder del brazo político de Hamás por su nombramiento

Archivo - El nuevo líder del brazo político del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), Jalil al Haya - Europa Press/Contacto/Apa - Archivo

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Hezbolá, Naim Qassem, ha felicitado por carta a Jalil al Haya, nuevo líder del brazo político del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en sustitución de Yahya Sinwar, que murió durante un enfrentamiento con las fuerzas israelíes en la ciudad de Rafá, en la Franja de Gaza, en octubre de 2024.

"Su elección como jefe del buró político del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en las difíciles circunstancias de agresión israelí-estadounidense que sufren el pueblo palestino, en Gaza y toda la región, es una expresión de firmeza, determinación y voluntad de mantener viva la llama de la resistencia", ha subrayado.

Qassem ha recordado que el conocido como 'eje de la resistencia' --una alianza formada por varios actores vinculados a Irán, como las milicias iraquíes chiíes o los hutíes-- ha afrontado y seguirá afrontando la "guerra" de Estados Unidos e Israel "con firmeza y sacrificio", según la cadena de televisión Al Manar.

Por su parte, el comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, felicitó en la víspera a Al Haya por su nombramiento, reafirmando así que esto supone la "continuidad" de la resistencia, según ha informado la agencia de noticias IRNA.

La designación de Al Haya como nuevo líder del brazo político de Hamás llega después del asesinato de Ismail Haniye en un ataque perpetrado en julio de 2024 en la capital de Irán, Teherán, y la muerte de Sinwar en un ataque contra Gaza, donde era la figura más importante a nivel político y militar desde la muerte de su predecesor.

Al Haya, nacido en 1960 en la Franja de Gaza, es miembro de Hamás desde su fundación en 1987 y era el 'número dos' del brazo político del grupo desde el asesinato en octubre de 2024 de su predecesor, Salé al Aruri, en otro bombardeo israelí contra la capital de Líbano, Beirut.

De hecho, él mismo sobrevivió a un ataque ejecutado en septiembre de 2025 por Israel contra una reunión de la delegación negociadora de Hamás en la capital de Qatar, Doha, un encuentro celebrado precisamente para sopesar la propuesta de Estados Unidos para el futuro de la Franja, incluido un alto el fuego.

Al Haya, que ha perdido a varios familiares en bombardeos israelíes contra Gaza, fue el principal representante de esta delegación, que aceptó en octubre de 2025, al igual que hizo Israel, el plan estadounidense, que en su primera fase incluyó la liberación de los secuestrados en los ataques del 7 de octubre de 2023 y la entrega de los cadáveres de los rehenes que estaban retenidos en la Franja.