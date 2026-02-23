Secuestradas ocho personas en un ataque achacado a yihadistas en el norte de Mozambique

Archivo - Desplazados en un campamento en la provincia de Cabo Delgado, en el norte de Mozambique (archivo) - Europa Press/Contacto/Chris Huby - Archivo

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Al menos ocho personas han sido secuestradas en un ataque perpetrado por supuestos yihadistas contra los alrededores de la localidad de Mocimboa de Praia, en la provincia de Cabo Delgado, en el norte de Mozambique, sin que por ahora haya reivindicación de la autoría del suceso.

Fuentes locales citadas por el portal mozambiqueño de noticias Carta de Mozambique han indicado que los asaltantes pidieron a sus víctimas que les ayudaran a desencallar una embarcación en la costa de la localidad de Anga, tras lo que los raptaron y trasladaron a paradero desconocido.

El grupo yihadista Estado Islámico en África Central (ISCA) ha incrementado sus ataques durante los últimos meses en Cabo Delgado, escenario desde octubre de 2017 de ataques obra de milicianos islamistas conocidos como Al Shabaab, sin relación con el grupo homónimo que opera en Somalia y que mantiene lazos con Al Qaeda.