Seis heridos leves por el impacto de un proyectil en Nayariya, en el norte de Israel

Restos de la intercepción de un proyectil iraní sobre Jerusalén - POLICÍA DE ISRAEL

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Seis personas han resultado heridas leves por el impacto de un cohete en una vivienda de Nahariya, en la costa norte de Israel, según han informado fuentes sanitarias.

El servicio de ambulancias de la Estrella de David Roja o Magen David Adom ha informado de que se trata de dos personas adultas y de cuatro menores de edad. Las seis personas han sido ya atendidas por inhalación de humo y se encuentran bien, según recoge el diario 'The Times of Israel'.

Las Fuerzas Armadas israelíes habían informado previamente del impacto de un cohete lanzado desde territorio libanés en la zona. Descartaron así que se tratara del impacto de proyectiles interceptores.

Por otra parte, la Policía israelí ha informado de la caída de restos de interceptores en Jerusalén, algunos de ellos en Jerusalén Este. "Misiles iraníes han provocado una lluvia de restos sobre Jerusalén, sobre el Monte del Templo --Explanada de las Mezquitas--, la Iglesia del Santo Sepulcro y el Barrio Judío", ha informado la Policía en redes sociales.

Los agentes trabajan ya en la retirada de los restos de estos misiles "lanzados contra nuestros civiles", ha apuntado la Policía, que ha insistido en la necesidad de seguir las instrucciones de las autoridades para "salvar vidas" y ha justificado así "el cierre al público de lugares sagrados ante la escasez de refugios en la zona".