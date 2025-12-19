El Senado confirma a casi un centenar de nuevos nominados de Trump para un total de 417 desde principios de año

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Aaron Schwartz - Pool via CN

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Senado de Estados Unidos ha aprobado en su última sesión a 97 nominados por el presidente del país, Donald Trump, al desempeño de cargos de responsabilidad para un total de 417 desde principios de año, muy por encima de las 365 nominaciones impulsadas por su predecesor, Joe Biden, en su primer año de mandato.

El presidente de Estados Unidos ha dedicado parte de este año a cargar los puestos de responsabilidad del Gobierno con sus asignados. El último episodio tuvo lugar este pasado jueves por la noche, con una votación en la cámara alta, donde los republicanos disfrutan de la mayoría, que se saldó con 53 votos a favor por 43 en contra.

Para facilitar la votación, y dado que antes de la votación había 150 nominados de Trump "en cola", el líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, decidió activar un proceso de votación por mayoría simple para los nominados sometidos a solo dos horas de debate.