El Senado confirma a Mike Waltz como representante de EEUU ante la ONU

Archivo - Imagen de archivo del exasesor de Seguridad Nacional de EEUU Mike Waltz - Europa Press/Contacto/Hu Yousong - Archivo

El exasesor de Seguridad Nacional fue apartado del núcleo de confianza de Trump tras el escándalo del 'Signalgate'

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Senado estadounidense ha confirmado este viernes al exasesor de Seguridad Nacional Mike Waltz como representante de Estados Unidos ante Naciones Unidas, a pocos días de que empiece la cumbre anual de la Asamblea Genera de la ONU en Nueva York, que da comienzo el día 23.

Su nominación ha recibido 47 votos a favor y 43 en contra, después de que se retrasara durante meses debido a la oposición de algunos senadores demócratas. Waltz ha agradecido al presidente, Donald Trump, y a la Cámara Alta "por su confianza para hacer que la ONU vuelva a ser grande", en referencia al movimiento MAGA (Make America Great Again).

Walz estuvo envuelto a principios de año en el escándalo conocido como 'Signalgate', después de haber compartido información clasificada en un chat en el que había incluido por error a un periodista --el director de 'The Atlantic, Jeffrey Goldberg--. En particular, altos funcionarios hablaron sobre ataques contra los rebeldes hutíes en Yemen.

La documentación volcada en el grupo incluía detalles sobre las armas utilizadas, los objetivos y el horario programado del ataque. Tras ello, Trump le apartó de su núcleo de confianza, a pesar de que en un primer momento había salido en su defensa.