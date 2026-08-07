El Senado de EEUU aprueba el proyecto de ley de sanciones contra las exportaciones de crudo y gas rusos

Zelenski agradece "todo" el apoyo de EEUU contra una guerra "demencial"

El alcalde de Kiev celebra este "paso importante para apoyar" a su país

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El Senado de Estados Unidos ha aprobado este viernes un proyecto de ley de sanciones contra Rusia que autoriza la imposición de aranceles a China, India y otros países que importan petróleo y gas a Moscú, además de extender las sanciones contra Irán.

La iniciativa, impulsada por el difunto senador Lindsey Graham, ha salido adelante con 86 votos a favor y once en contra, si bien ahora requiere de la aprobación por parte de la Cámara de Representantes.

En virtud del proyecto, el presidente estadounidense, Donald Trump, estaría autorizado a imponer gravámenes del 100% a los cinco principales compradores de crudo y gas natural rusos, así como a los cinco países que más ayudan a Rusia a eludir las sanciones energéticas.

La medida permite asimismo al inquilino de la Casa Blanca aplicar un arancel general del 500% a las exportaciones de productos rusos, una facultad que tendría Trump por hasta cinco años, según recoge la agencia de noticias Bloomberg.

El proyecto de ley también prorrogaría hasta 2031 la Ley de Sanciones a Irán, que sanciona económicamente a empresas no estadounidenses que mantengan relaciones comerciales con Teherán y expiraría este año.

Estados Unidos ha impuesto numerosas sanciones a Rusia desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se ha mostrado "muy agradecido" con la Cámara Alta estadounidense, tras la aprobación de un proyecto de ley que "contribuye sin duda a aumentar la presión sobre el agresor para que ponga fin a esta demencial guerra rusa contra nuestra independencia y nuestro pueblo".

"Ucrania agradece todo el apoyo que Estados Unidos le está brindando, tanto de ambos partidos como de todo el pueblo estadounidense. Y ahora, cuando (el presidente ruso, Vladimir) Putin está haciendo su última apuesta por los misiles balísticos para alargar la guerra, y cuando estamos buscando con todas nuestras fuerzas en cada rincón misiles Patriot para protegernos, cada señal de apoyo a la defensa de las vidas y al fin de la guerra lo antes posible es extremadamente importante", ha destacado en sus redes sociales.

Así, el mandatario ha considerado que "una presión y unas sanciones estadounidenses reales y contundentes contra Rusia son lo que más ayudará" a obligar a Moscú a sentarse a mesa de negociacones. "La diplomacia se acerca con cada paso de presión sobre el agresor. Gracias a todos los que entienden esto y promueven la paz a través de la fuerza", ha dicho, evocando un reiterado eslógan por parte de la Administración Trump.

Poco antes, el alcalde de la capital ucraniana, Kiev, Vitali Klitschko, ha celebrado el resultado de la votación en el Senado como "un paso importante para apoyar a Ucrania en su lucha contra la agresión rusa".

En un mensaje difundido en redes sociales, ha manifestado su deseo de que la Cámara de Representantes haga lo mismo "pronto" y el presidente Trump "lo promulgue", al tiempo que ha atribuido el "mérito" del proyecto de ley al senador Graham, al que ha descrito como "un verdadero amigo de Ucrania".

También ha mostrado su "satisfacción" por el anuncio la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con un mensaje en sus redes sociales, donde ha recordado la adopción, el pasado julio, del 21º paquete de sanciones contra Rusia por parte de los Veintisiete.

"Este proyecto rinde homenaje a un firme defensor del poder de las sanciones coordinadas para debilitar la maquinaria bélica de Rusia", ha dicho en alusión a Graham, antes de reclamar "atacar todas las fuentes de ingresos que alimentan la agresión del Kremlin, desde todos los frentes".

"Juntos, agotemos los medios de Rusia para continuar una guerra que no puede ganar", ha agregado la dirigente alemana, antes de subrayar que con esta acción contra Moscú, "Europa y Estados Unidos pueden demostrar una vez más lo que los socios históricos pueden lograr cuando actúan juntos".