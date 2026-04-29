El Senado de Francia propone en comisión una versión restrictiva de la muerte asistida

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Senado de Francia ha propuesto en comisión una versión más restrictiva de la muerte asistida aprobada por la Asamblea Nacional en mayo de 2025, que permitirá acceder a este derecho solo a pacientes terminales cuya vida corra riesgo "a corto plazo".
La legislación --que fue rechazada por el Senado a finales de enero de este año-- ha vuelto a debatirse este miércoles en la comisión de Asuntos Sociales de la Cámara Alta antes de ser votada nuevamente a mediados de mayo, según han recogido medios franceses.
Los senadores han revisado los criterios para acceder a la muerte asistida, entre ellos tener más de 18 años, ser francés o residente en Francia, sufrir una "afección grave e incurable" que "pone en peligro la vida" en fase avanzada o terminal, así como "poder expresar la propia voluntad de manera libre e informada".
En la nueva propuesta elevada por dos senadores del conservador Los Republicanos, la comisión ha planteado cambiar el concepto de pronóstico en fase avanzada o terminal por pronóstico potencialmente mortal a corto plazo, lo que a efectos prácticos restringe el acceso a este derecho a unos días antes del fallecimiento.
En paralelo, también han debatido otro proyecto de ley sobre cuidados paliativos que ha sido aprobado por los senadores sin modificaciones en la comisión y que previsiblemente contará con 'luz verde' por parte del Senado a mediados de mayo.
El proyecto sobre muerte asistida --que permite a pacientes administrarse a sí mismos una sustancia letal para morir dignamente-- fue presentado por el Gobierno del presidente Emmanuel Macron en abril de 2024 tras años de debate social y como alternativa a la ley Claeys-Léonetti de 2016 sobre el fin de vida, que autoriza la sedación profunda para pacientes con pronóstico terminal.