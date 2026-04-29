El Senado de Rusia ratifica el acuerdo de cooperación militar con Nicaragua

Archivo - Bandera de Rusia en una imagen de archivo. - Annette Riedl/dpa - Archivo

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Senado de Rusia ha ratificado este miércoles el acuerdo de cooperación militar firmado con el Gobierno de Nicaragua en septiembre de 2025 y con el que ambos países esperan "avanzar en el fortalecimiento de la cooperación entre las dos naciones".

El Ministerio de Defensa de Rusia y las Fuerzas Armadas de Nicaragua han dado su visto bueno al texto, con el que los dos países esperan "mejorar sus capacidades en el ámbito de defensa", tal y como ha indicado la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado.

En un comunicado, dicho comité ha afirmado que "se están definiendo las directrices y modalidades de cooperación entre los países y regulando cuestiones relativas a la planificación y ejecución de eventos, el apoyo financiero, el procedimiento para el intercambio y la protección de información confidencial", además de la "prestación de asistencia médica, la aplicación de la legislación, la jurisdicción y la protección jurídica".

"La ratificación del acuerdo redunda en interés de la Federación de Rusia, ya que garantizará el mantenimiento de la seguridad y la estabilidad regional internacional, así como el entendimiento mutuo en materia de política de defensa entre ambos países", recoge el texto.

Desde Moscú, esperan que las autoridades nicaragüenses lleven a término los procedimientos necesarios para ratificar el documento --que incluye el intercambio de información y experiencia en el área de defensa-- durante los próximos meses.