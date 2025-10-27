El senador colombiano Iván Cepeda es elegido candidato presidencial del Pacto Histórico

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El senador colombiano Iván Cepeda ha ganado este domingo la consulta popular interna del partido del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y será quien encarne la candidatura de la formación que llevó al actual mandatario a la jefatura de Estado en 2022, tras derrotar a la exministra de Salud, Carolina Corcho, en una jornada que ha servido también para conformar las listas al Congreso de la coalición.

Superando el 64 por ciento de la votación, más del doble que su contrincante, según ha recogido el diario 'El Tiempo', Cepeda ha logrado una victoria holgada en unas primarias a las que se presentó con el impulso mediático del fallo que, inicialmente y en primera instancia, condenó a doce años de arresto domiciliario por soborno de testigos y fraude procesal al expresidente Álvaro Uribe, absuelto el pasado martes por el Tribunal Superior de Bogotá.

Por su parte, Petro ha aludido a los resultados y ha declarado, a través de su cuenta en la red social X, que "se impone la democracia y hay que obedecerla". "El pueblo ha elegido libre", ha afirmado, señalando que "ahora es lo que la sociedad colombiana quiera, si para atrás o para adelante", de cara a las próximas elecciones presidenciales.

La actividad política en la izquierda es tradición en la familia del nuevo candidato del Pacto Histórico. El senador es hijo de Manuel Cepeda Vargas, asesinado en 1994 como miembro de la perseguida Unión Patriótica (UP), partido fundado en 1985 por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Partido Comunista en el marco de una propuesta de paz con el gobierno del expresidente Belisario Betancur. La madre de Cepeda, Yira Castro, era integrante del propio Partido Comunista y activista de Derechos Humanos, fue concejal de Bogotá y murió en 1981.