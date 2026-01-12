El senador Mark Kelly demanda a Hegseth por su intento de degradarlo y retirarle la pensión militar

Archivo - El senador Mark Kelly - Europa Press/Contacto/Douglas Christian - Archivo

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El senador demócrata estadounidense Mark Kelly ha anunciado este lunes que ha presentado una demanda contra el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien pretende despojarlo de su rango de capitán y de su pensión militar en represalia por sus declaraciones en las que instó a desobedecer cualquier orden ilegal en el marco de los ataques mortales contra embarcaciones de supuestos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, lo cual Hegseth considera un comportamiento "sedicioso".

"Hoy he presentado una demanda contra el secretario de Defensa porque hay pocas cosas tan importantes como plantarse por los derechos de los estadounidenses que luchan para defender nuestras libertades", ha destacado Kelly en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X.

Kelly ha denunciado que Hegseth "quiere que nuestros veteranos con más antigüedad vivan con la amenaza constante de la degradación o de la retirada de la pensión incluso décadas después de dejar las Fuerzas Armadas solo porque él u otro secretario de Defensa no le gusta lo que dicen".

Kelly ha recordado que su rango militar ha sido "ganado, no dado", su experiencia cuando fue "tiroteado" sobre Irak o Kuwait o cuando aterrizó el transbordador espacial 'Endeavour' en su última misión. Además, ha subrayado que como senador su trabajo es que Hegseth "rinda cuentas".

"Su cruzada inconstitucional contra mí supone un mensaje escalofriante para todos los militares retirados: si hablas o dices algo que no le gusta al presidente o al secretario de Defensa, serás censurado, amenazado con la degradación o incluso encausado", ha criticado.

Hegseth ha anunciado su intención de degradar y de retirar la pensión de jubilación militar a Kelly por su "conducta de naturaleza sediciosa" tipificada en el Código Uniformado de Justicia Militar.

Kelly y otros cinco congresistas --Elissa Slotkin, Jason Crow, Maggie Goodlander, Chris Deluzio y Chrissy Houlahan-- pidieron a los soldados estadounidenses "rechazar órdenes ilegales" en un vídeo. "Nadie tiene que cumplir órdenes que son contrarias a la ley o a nuestra Constitución (...). Sabed que os apoyamos. No abandonéis el barco", dijeron.

Tras la publicación del vídeo, el presidente estadounidense, Donald Trump, llamó "traidores" y atribuyó un "comportamiento sedicioso punible con la muerte" a Kelly y a los demás congresistas que aparecen en la grabación.

Kelly estuvo en la Armada estadounidense y se retiró con el rango de capitán. Estuvo dos veces en el golfo Pérsico y también ha sido instructor en la Escuela de Pilotos Navales. Estaría sujeto al Código Uniforme de Justicia Miliar solo en el caso de que fuera llamado a filas en calidad de reservista.

Sus declaraciones se producen en respuesta a los bombardeos estadounidenses contra supuestas embarcaciones del narcotráfico en las que han muerto hasta la fecha al menos 112 personas en aguas del Caribe y del Pacífico, según el balance estadounidense, unas acciones condenadas por la ONU y organizaciones de Derechos Humanos al considerarlas ejecuciones extrajudiciales.