El senador Van Hollen disputará el liderazgo demócrata en la cámara alta a Schumer, que encabeza el grupo desde 2017

Archivo - El líder de los demócratas en el Senado de EEUU, Chuck Schumer (izq.) y el senador también demócrata Chris Van Hollen (der.), al término de una rueda de prensa en el Capitolio, Washington DC - Julia Nikhinson / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El senador demócrata Chris Van Hollen, destacado por sus críticas a Israel ha anunciado su candidatura para liderar la mayoría lograda en el Senado de Estados Unidos por el Partido Demócrata tras las elecciones de medio mandato, buscando así desbancar a Chuck Schumer, que ha encabezado el grupo demócrata en el Senado desde 2017, tanto en mayoría como en minoría y que en reiteradas ocasiones se ha definido como pro-Israel.

"Tengo previsto postularme para líder de la mayoría en el Senado", ha anunciado Van Hollen en una entrevista con la cadena de televisión MS NOW, que ha explicado su decisión como una manera de "responder a la llamada del pueblo estadounidense" en las 'midterms', fecha de la que ha destacado "una gran efervescencia demócrata".

Según el senador, los resultados de las elecciones de medio mandato "no fueron solo un rechazo a Donald Trump, a su corrupción, a sus guerras y a su crueldad, sino también un clamor por un cambio más profundo para abordar un sistema económico fallido, amañado a favor de los más ricos y en perjuicio de los trabajadores, todo ello bajo un sistema político corrupto".

En esta línea, ha aseverado que el electorado estadounidense ha optado por "rechazar el 'statu quo' y decir basta a la forma habitual de hacer las cosas", dando al Partido Demócrata --que si gana la carrera en Alaska podría alcanzar los 56 senadores, la segunda mayor mayoría desde 1994-- "un mandato y los votos necesarios para llevar a cabo grandes transformaciones". "Para lograrlo, creo que necesitamos un nuevo liderazgo", ha espetado.

Al hilo, ha justificado esta necesidad percibida alegando que, "si bien los votantes han rechazado las políticas de Trump, eso no significa que ya hayan dado su respaldo definitivo a los demócratas". "Nos han brindado una oportunidad, y ahora debemos ganarnos su confianza", ha subrayado antes de remarcar que "no se puede ganar esa confianza con un liderazgo antiguo".

Van Hollen, de 67 años, lleva más de dos décadas en el Congreso, donde ha ocupado otros cargos de liderazgo, lo que le convierte en un candidato poco probable para enarbolar una bandera antisistema. Con todo, en los últimos dos años se ha convertido en uno de los favoritos de algunos progresistas debido a sus críticas a Israel y a su defensa de un enfoque más combativo hacia el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump.

Su candidatura a encabezar el grupo demócrata en el Senado plantea un desafío directo a Chuck Schumer, una figura consolidada en el Capitolio que ha liderado a los demócratas en la cámara alta durante casi una década y que ha ocupado cargos en la cúpula del partido durante más de treinta años. La elección del líder demócrata durante el nuevo ciclo legislativo tendrá lugar en diciembre.

De hecho, Van Hollen ha reconocido la dificultad de que su decisión culmine en éxito, admitiendo tener "menos probabilidades" de salir elegido por el caucus demócrata que "alguien que ya ocupa el cargo y que utiliza el poder que le otorga esa posición para ofrecer acuerdos a otros".

Ese, ha lamentado, es "parte del problema". "El pueblo estadounidense quiere ver un poco más de democracia dentro del grupo demócrata en el Senado", ha estimado.

SCHUMER ASEGURA TENER LOS APOYOS PARA SEGUIR AL MANDO

El actual líder del grupo parlamentario demócrata, sin embargo, ha afirmado este jueves estar "seguro" de que volverá a ganar la elección entre los senadores de su partido, después de que sus asesores declararan al diario 'The New York Times' durante el fin de semana que él considera que ya cuenta con los apoyos necesarios.

Además, tras el anuncio de Van Hollen, el actual líder demócrata en el Senado ha reiterado esta opinión: "cuento con los votos necesarios para seguir desempeñando el cargo de líder demócrata", ha asegurado en una publicación en redes en la que se ha implicado en el éxito demócrata en las 'midterms', mostrándose "orgulloso de lo que hemos logrado juntos".

En dicha publicación ha evitado nombrar explícitamente a Van Hollen y, en su lugar, se ha limitado a abordar el desafío planteado por su compañero de partido afirmando acoger "con agrado cualquier debate sobre el futuro" del grupo parlamentario demócrata y "la importante labor" que, ha alegado, tiene por delante.

"Estoy deseando liderar nuestra nueva mayoría demócrata y cumplir con las expectativas del pueblo estadounidense", ha concluido.

Sin embargo, la votación del grupo parlamentario se realiza a puerta cerrada y mediante voto secreto, por lo que los senadores podrían distanciarse de Schumer sin hacerlo público, mientras que Van Hollen ha afirmado en la entrevista en la que ha anunciado su candidatura que ya cuenta con el apoyo de más de una decena de sus pares.

Asimismo, seis miembros del próximo grupo parlamentario han indicado públicamente que no respaldarán a Schumer, con cuatro senadores --Abdul El-Sayed (Michigan), Troy Jackson (Maine), Peggy Flanagan (Minnesota) y Adam Hamilton (Kansas)-- haciendo campaña explícita en contra de que el veterano demócrata neoyorkino continúe a la cabeza. De ellos, El-Sayed y Flanagan han nombrado directamente a Van Hollen como alternativa.

Además, este mismo martes, el senador Bernie Sanders, destacada figura del ala progresista del Partido Demócrata, anunció en una rueda de prensa que no apoyaría a Schumer como líder de la mayoría en el Senado.