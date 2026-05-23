Senadores republicanos de EEUU critican los términos del acuerdo con Irán en ciernes

Archivo - El senador estadounidense Lindsey Graham - Europa Press/Contacto/Michael Brochstein - Archivo

MADRID 23 May. (EUROPA PRESS) -

Varios senadores republicanos estadounidenses han expresado este sábado su rechazo al acuerdo que podrían anunciar en las próximas horas Estados Unidos e Irán por el perjuicio que supondría para Israel.

"Con el tiempo será una pesadilla para Israel", ha advertido el senador Lindsey Graham, considerado uno de los más estrechos aliados del presidente Donald Trump, artífice del acuerdo.

En concreto advierte de que el acuerdo parece la consecuencia de no poder proteger el estrecho de Ormuz del "terrorismo iraní". "Irán sigue teniendo la capacidad de destruir importante infraestructura petrolera del Golfo", por lo que "Irán será percibido como la fuerza dominante".

"Esta combinación de un Irán (...) capaz de aterrorizar el Estrecho a perpetuidad y la capacidad de infligir daños a la infraestructura petrolera (...) es un giro drástico en el equilibrio de poder en la región y con el tiempo será una pesadilla para Israel", ha planteado.

Por su parte, el senador Roger Wicker, también republicano, ha advertido de que "el alto el fuego de 60 días que se rumorea, y que creo que Irán no cumplirá de buena fe, va a ser un desastre". "¡Todo lo conseguido en la Operación Furia Épica habrá sido para nada!", ha reprochado en referencia al nombre oficial de la ofensiva militar estadounidense e israelí sobre Irán lanzada el 28 de febrero.

Para el senador Roger Wicker el resultado de la negociación "definirá" el legado de Trump y ha instado al dirigente a "acabar lo que empezó".

"Su instinto ha sido terminar el trabajo que empezó en Irán, pero está mal aconsejado para llegar a un acuerdo que no vale ni lo que el papel en el que se escriba", dijo Wicker el viernes antes de alertar de que este acuerdo con el "régimen islamista" de Irán "podría ser percibido como una debilidad".