El senegalés Macky Sall retira su candidatura a secretario general de la ONU para facilitar una opción "de consenso"

Archivo - El expresidente de Senegal Macky Sall retira su candidatura a secretario general de la ONU - Lev Radin / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Senegal Macky Sall ha anunciado este sábado su retirada de la carrera por la Secretaría General de Naciones Unidas, tras mantener consultas con los presidentes de Burundi, Évariste Ndayishimiye, y de su propio país, Bassirou Diomaye Faye, en un movimiento con el que busca favorecer la elección de una candidatura "de consenso" en el Consejo de Seguridad.

Sall ha explicado que su decisión responde a un "profundo sentido de la responsabilidad", así como a la voluntad de contribuir a un acuerdo entre los miembros del órgano encargado de seleccionar al próximo responsable de la organización internacional.

En su declaración, firmada desde Marrakech, el exmandatario ha señalado que los resultados de las distintas votaciones de sondeo desde el comienzo del proceso reflejan la preferencia por un aspirante procedente de América Latina y el Caribe y, eventualmente, por una mujer.

El político senegalés ha defendido que su candidatura respondía fundamentalmente al propósito de poner "(su) experiencia de casi 40 años de vida pública al servicio de Naciones Unidas" y ha expresado su agradecimiento a Ndayishimiye --actual presidente de la Unión Africana-- y Faye --líder en ejercicio de la CEDEAO-- por el respaldo que le han prestado.

En la misma línea, ha reconocido el apoyo de los Estados miembros del Consejo de Seguridad que han votado a su favor a lo largo de las distintas fases del procedimiento, al tiempo que ha dedicado la "fe y determinación" de su equipo de campaña durante estos meses.

Sall ha extendido también este reconocimiento a las autoridades religiosas y tradicionales por sus oraciones y muestras de solidaridad, así como a los ciudadanos senegaleses, militantes, simpatizantes, organizaciones políticas y entidades de la sociedad civil de países "amigos" de África y de otros países desde que anunció su aspiración al puesto.

LLAMAMIENTO A REFORMAR LA ONU

Pese a abandonar la carrera por la Secretaría General, Sall ha reiterado su preocupación por la situación internacional y ha puesto sobre la mesa la necesidad de adaptar la ONU a los desafíos actuales. En concreto, ha aludido al aumento de los conflictos, la intensificación de las rivalidades geopolíticas, la fragmentación del orden internacional y la aparición de dificultades económicas y financieras sin precedentes.

Ante este escenario, ha insistido en que Naciones Unidas debe acometer "una profunda transformación de sus métodos de trabajo y de su funcionamiento".

El expresidente ha abogado por una mayor influencia de África en las decisiones internacionales, dado su protagonismo en cuestiones relacionadas con la paz, la seguridad y el desarrollo. En este sentido, ha subrayado la importancia de que el continente continúe haciendo oír su voz y mantenga sus esfuerzos hasta alcanzar alcanzar "el lugar que le corresponde en la gobernanza mundial".

Por último, Sall ha precisado que su renuncia a la candidatura no supone un abandono a los principios que impulsaron su iniciativa y ha asegurado que permanece "plenamente comprometido" con la paz, la seguridad, el desarrollo económico y social, la cooperación internacional y el diálogo entre las naciones.

El anuncio llega después de una votación informal celebrada este viernes por el Consejo de Seguridad de la ONU para tantear las opciones de los candidatos a reemplazar en el cargo de secretario general al portugués António Guterres, cuyo mandato expira a finales de 2026. Ninguno de los siete concurrentes logró evitar el veto de al menos uno de los miembros de