Serbia anuncia que el cuerpo de Ratko Mladic será trasladado hoy al país de cara a su funeral

Archivo - El excomandante serbobosnio Ratko Mladic (centro), en una fotografía de archivo - Europa Press/Contacto/Dragan Stankovich - Archivo

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, ha anunciado este jueves que el cuerpo del excomandante serbobosnio Ratko Mladic, fallecido el 27 de agosto mientras cumplía pena en una cárcel de La Haya tras ser condenado por crímenes de guerra y contra la humanidad, llegará durante la jornada al país, de cara a la celebración de su funeral.

"Por lo que sé, el cuerpo ha sido entregado y debería llegar esta tarde a Serbia", ha dicho Vucic, quien ha agregado que será el hijo de Mladic, Darko, quien informe sobre las ceremonias, tal y como ha recogido la agencia estatal serbia de noticias, Tanjug.

Asimismo, ha resaltado que las autoridades se encargarán de "dar todo tipo de apoyo, logística y transporte" para "preservar el orden público, la paz y la seguridad" durante el funeral de Mladic, conocido como 'el carnicero de Bosnia' y sentenciado en noviembre de 2017 por crímenes durante la guerra de Bosnia (1992-1995).

Las autoridades de Países Bajos anunciaron el 28 de agosto que no abrirían una investigación penal por el fallecimiento bajo custodia de Mladic y agregaron que no realizarían autopsia, tras lo que el Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales para el caso, afirmó que estaba en contacto con la familia para abordar "el traslado de los restos de Mladic".

Mladic --condenado por el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (TPIY) tras ser declarado culpable de diez cargos, entre ellos el del genocidio en Srebrenica en julio de 1995--. Su muerte tuvo lugar "mientras se encontraba hospitalizado en La Haya", según el citado mecanismo.