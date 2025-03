Serbia niega el uso de métodos prohibidos para contener las protestas e invita a investigar a EEUU y Rusia

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno serbio ha dicho este lunes que permitirá a las agencias de seguridad de Estados Unidos y Rusia investigar las acusaciones sobre los métodos que se emplearon para contener las protestas de este pasado sábado.

El primer ministro serbio, Milos Vucevic, ha salido así al paso de las acusaciones de que el Gobierno habría empleado métodos no permitidos, como cañones de sonido, para contener los incidentes violentos que se produjeron durante la marcha en Belgrado, que congregó a más de 100.000 personas.

"No ocultamos nada", ha dicho Vucevic ante los medios, según recoge el diario 'Politika'. Así, ha asegurado que están dispuestos a invitar tanto al Oficina Federal de Investigaciones (FBI) como al Servicio Federal de Seguridad (FSB) ruso "para verificar todas estas acusaciones y hechos".

"No debemos dejar ni un milímetro de espacio a la duda, ni ocultar nada, ni decir que donde hay humo, hay fuego; no hay ni humo ni fuego. Porque no ha sucedido nada de lo que dicen", ha dicho Vucevic.

"No nos detendremos hasta revelar completamente cada hecho, cada elemento, y comprobar que todo fue una construcción, es decir, falso, para llevar a cabo una revolución fraudulenta en Serbia", ha insistido el primer ministro, en línea con las aseveraciones del presidente Aleksandar Vucic.

El ministro del Interior, Ivica Dacic, también ha negado estas acusaciones y ha explicado que los coches de la Policía que se han visto estos días en imágenes en redes sociales circulando en la protesta no están equipados con cañones de sonido como se ha afirmado, sino con equipos de comunicación.

Unas 107.000 personas, según la Policía, se manifestaron este sábado en Belgrado para recordar a las quince víctimas mortales de la caída de un muro de la estación de trenes de Novi Sad en noviembre del año pasado, un hecho que se ha convertido en un símbolo del desencanto popular con la falta de transparencia del Gobierno.

Las movilizaciones han estado encabezadas principalmente por estudiantes, pero con el paso de las semanas se han incorporado políticos de la oposición, en lo que Vucic ha denunciado como un intento de secuestrar los motivos de la protesta para transformarla en un ataque contra su Gobierno.

Las fuerzas de seguridad serbias detuvieron a una docena de personas vinculadas supuestamente con incidentes violentos en la noche previa a la gran concentración.