Los servicios de Inteligencia de Reino Unido activan un portal en la 'dark web' para reclutar espías

Archivo - Bandera del Reino Unido con el Big Ben de fondo, en Londres. - MICHAEL KAPPELER/DPA - Archivo

El MI6 pone en marcha 'Mensajero Silencioso' y dice que "la puerta virtual está abierta" para quienes quieran cooperar con Londres

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de Inteligencia de Reino Unido han puesto en marcha un portal en la 'dark web' con el objetivo de facilitar el reclutamiento de espías con el objetivo de reforzar la seguridad nacional, un proyecto que tiene entre sus principales objetivos sumar a sus filas a informantes rusos.

La plataforma de mensajería 'Silent Courier' --'Mensajero Silencioso'-- busca facilitar las labores del servicio de Inteligencia exterior, conocido como MI6, a la hora de reclutar agentes, según el Ministerio de Exteriores británico, que ha afirmado que se buscará el reclutamiento de personal en Rusia y otras partes del mundo.

La ministra de Exteriores británica, Yvette Cooper, ha subrayado en declaraciones previas al lanzamiento de 'Mensajero Silencioso' que "la seguridad nacional es el primer deber de cualquier gobierno y el pilar del Plan para el Cambio del primer ministro (Keir Starmer)", según ha informado la cadena de televisión británica BBC.

"A medida que el mundo cambia y las se multiplican las amenazas a las que hacemos frente, debemos asegurarnos de que Reino Unido esté siempre un paso por delante de nuestros adversarios", ha señalado Cooper. "Ahora estamos reforzando sus esfuerzos con tecnología de vanguardia para que el MI6 pueda reclutar nuevos espías para Reino Unido, en Rusia y en todo el mundo", ha apostillado.

El anuncio oficial sobre el lanzamiento de la plataforma será realizado este mismo por el jefe saliente del MI6, Richard Moore, durante un discurso en la ciudad turca de Estambul, en el que destacará que "la puerta virtual está abierta" a los que quieran colaborar en estos esfuerzos por parte de Reino Unido.

"Hoy pedimos a los que tienen información sensible sobre la inestabilidad global, el terrorismo internacional o las actividades hostiles de Inteligencia de otros Estados que contacten con el MI6 de forma segura a través de Internet", afirmará Moore, según parte de su discurso, adelantado por la agencia de noticias Bloomberg.

Las instrucciones sobre cómo usar el portal 'Mensajero Silencioso' estarán disponibles públicamente a través del canal del MI6 en YouTube. Reino Unido ha recomendado a los interesados en acceder a este sistema que lo hagan a través de VPN de confianza y dispositivos que no estén vinculados a su persona.

El MI6 afirma que busca usar el anonimato en la 'dark web' para permitir a potenciales agentes que mitiguen los riesgos que pesarían sobre ellos por colaborar con Reino Unido, en un paso similar al dado en 2023 por la CIA estadounidense, que publicó vídeos en redes sociales buscando el reclutamiento de espías rusos.