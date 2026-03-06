Seúl confirma contactos con EEUU sobre un posible traslado a Oriente Próximo de armas desplegadas en Corea del Sur

Archivo - El ministro de Exteriores de Corea del Sur, Cho Hyun, durante una cumbre del G7 en Canadá en noviembre de 2025 (archivo) - Nick Iwanyshyn/Canadian Press vi / DPA - Archivo

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Corea del Sur ha confirmado este viernes la existencia de "discusiones" con Estados Unidos sobre el posible traslado a Oriente Próximo de sistemas de defensa estadounidenses desplegados en el país, incluidas baterías Patriot, en medio de la ofensiva conjunta con Israel contra Irán.

El ministro de Exteriores surcoreano, Cho Hyun, ha manifestado ante el Parlamento que "las operaciones de las fuerzas estadounidenses en Corea están siendo discutidas de cerca entre las autoridades militares de ambos países", si bien ha dicho que "no puede dar detalles sobre los puntos específicos".

Cho ha respondido así a una pregunta de un parlamentario opositor ante las informaciones de los últimos días respecto a la posibilidad de que Estados Unidos pueda trasladar a Oriente Próximo sistemas de defensa aérea que mantiene desplegados en Corea del Sur ante la expansión del conflicto en la región.

Sin embargo, el jefe de la diplomacia surcoreana ha negado tajantemente que Washington haya reclamado a Seúl algún tipo de apoyo, militar o no militar, para apoyar su ofensiva contra Irán, tal y como ha recogido el diario surcoreano 'Chosun Ilbo'. "No", ha respondido ante una pregunta en este sentido.

Las autoridades de Estados Unidos han negado hasta ahora que sopesen este posible traslado de sistemas de defensa, y el propio secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, ha subrayado esta semana que el arsenal de misiles Patriot de Washington sigue siendo "extremadamente firme".

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de 1.200 muertos en Irán, según las autoridades. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel e intereses estadounidenses en países de Oriente Próximo, incluidas bases militares.