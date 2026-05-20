Seúl confirma que un petrolero de una naviera surcoreana atraviesa el paso de Ormuz tras consultar con Irán

El destructor lanzamisiles estadounidense Rafael Peralta intercepta al petrolero de bandera iraní en aplicación del bloqueo marítimo autoproclamado contra los buques que entran o salen de l - Europa Press/Contacto/Us Navy/Us Navy

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Corea del Sur, Cho Hyun, ha confirmado este miércoles que un buque petrolero de una naviera surcoreana se encuentra atravesado el paso de Ormuz tras mantener consultas con las autoridades de Irán, en lo que sería el primer cruce con éxito de la veintena de buques atrapados en el golfo Pérsico.

"En este mismo momento, un petrolero surcoreano está saliendo del estrecho de Ormuz en coordinación con la parte iraní", ha indicado el titular de Exteriores surcoreano en declaraciones en una comisión parlamentaria, donde ha desvelado consultas con las autoridades iraníes para el paso de la embarcación.

"Las consultas concluyeron y el buque comenzó a navegar ayer. Está atravesando el estrecho con mucha cautela", ha afirmado el ministro surcoreano, tras detallar que el buque petrolero transporta 2 millones de barriles de crudo y cuenta con una tripulación de más de miembros de los cuales menos de diez son de nacionalidad surcoreana.

Según informa la agencia de noticias surcoreana Yonhap, el buque sigue una ruta de navegación diseñada por Irán, mientras asegura que Seúl no ha pagado ningún tributo por el paso, según señalan a la agencia funcionarios del Ministerio de Exteriores.

De completarse con éxito sería el primer caso de navegación de un barco gestionado por Corea del Sur por el estratégico paso desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán. Este navío se encuentra atrapado en el Golfo desde finales de febrero, siendo uno del total de 26 buques surcoreanos varados por la inestabilidad en la región.