Al Shabaab afirma haber tomado una estratégica aldea en el centro de Somalia

Archivo - Militares en vehículos durante un desfile en Somalia - Europa Press/Contacto/Hassan Bashi - Archivo

MADRID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La organización yihadista Al Shabaab, extensión de Al Qaeda en Somalia, ha afirmado haber tomado una estratégica aldea ubicada en la región de Hiraan, en el centro del país africano, tras varios días de enfrentamientos con el Ejército y milicias aliadas.

El grupo ha asegurado a través de sus canales de propaganda que sus fuerzas han matado al menos a 41 militares y combatientes aliados, así como incautado un vehículo técnico equipado con un cañón antiaéreo y capturado armamento y otros equipos, según ha recogido la emisora somalí Shabelle.

Al Shabaab ha apuntado que parte de las bajas se han debido a una explosión durante los enfrentamientos que tuvo lugar a varios kilómetros de Teedan, la aldea tomada, si bien por el momento ni el Ejército somalí ni el Gobierno del país han confirmado tal extremo.

Teedan, una aldea clave para el transporte y la logística, se encuentra a unos 60 kilómetros de Beledweyne, la capital de la provincia de Hiraan. Las tropas somalíes habrían intentado repeler los ataques del grupo yihadista desde este fin de semana.

El presidente de Somalia, Hasán Sheij Mohamud, aseguró a principios de julio que el Ejército lanzará "una ofensiva final" para derrotar a Al Shabaab, antes de recalcar que estos planes están siendo ya preparados por las autoridades y reiterar su oferta de amnistía a los yihadistas que opten por abandonar las filas de la formación extremista.

El grupo terrorista ha incrementado sus ataques en los últimos meses, llegando a tomar zonas al norte de Mogadiscio, lo que ha llevado a las autoridades de Somalia a reforzar sus operaciones con apoyo de clanes y milicias locales, además de socios internacionales, todo ello como parte del plan adoptado por el presidente somalí.