Al Shara insta a empresas alemanas a participar en reconstrucción de Siria: "Es el momento de empezar a trabajar"

Archivo - El presidente de transición de Siria, Ahmed Husein al Shara. - TELEGRAM HAYAT TAHRIR AL SHAM - Archivo

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Siria, Ahmed al Shara, ha instado a empresas alemanas a participar en las labores de reconstrucción de Siria, incidiendo en que "es el momento de empezar a trabajar" después de que Damasco haya trabajado los últimos meses para eliminar obstáculos para la reconstrucción del país.

"Hemos superado la etapa de conocernos y generar confianza, y ahora es el momento adecuado para empezar a trabajar", ha afirmado el líder sirio en declaraciones recogidas por la agencia de noticias SANA, tras la reunión mantenida con una delegación de negocios de Alemania.

Así ha instado a que estas empresas se beneficien de oportunidades en el país, insistiendo en que durante los últimos dos años Siria ha trabajado para "eliminar los obstáculos que dificultan la reconstrucción y para crear un entorno propicio para la entrada de grandes empresas".

Al Shara ha explicado que el país vive una etapa de crecimiento y prosperidad y ha llamado a aprovechar esta fase antes de que la tasa de crecimiento se estabilice. "La etapa actual en Siria es una importante oportunidad para la inversión, especialmente para las empresas alemanas con su experiencia y capacidades", ha argumentado.

En este sentido, ha incidido en que el apoyo económico al país acelerará la producción interna y la recuperación lo que redundará en Siria como "refugio seguro".