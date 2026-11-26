Archivo - El presidnete de transición de Siria, Ahmed al Shara. - -/APA Images via ZUMA Press Wire / DPA - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de transición de Siria, Ahmed al Shara, ha nombrado a la destacada política kurda Ilham Ehmed como nueva parlamentaria, en el marco de sus competencias y al hilo del acuerdo alcanzado hace meses con las autoridades semiautónomas kurdas para acometer un proceso de integración de estas mismas en el Estado sirio.

El mandatario ha firmado un decreto nombrando a Ehmed como integrante de la Asamblea del Pueblo, en sustitución de un diputado dimitido, según un comunicado publicado por el Parlamento en redes sociales, en el que recalca que el paso se enmarca en la Declaración Constitucional aprobada tras la caída en diciembre de 2024 del régimen de Bashar al Assad y que permite a Al Shara nombrar un tercio de los miembros del legislativo.

Ehmed, de 52 años, es una de las caras más conocidas de la política kurdo-siria y fue copresidenta del Consejo Ejecutivo de la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria (AANES), entre 2012 y el citado acuerdo de integración alcanzado este mismo año. Además, fue copresidenta del Consejo Democrático Sirio, rama política de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS).

El comandante de las FDS, Mazloum Abdi, anunció en agosto la disolución de estas fuerzas en el marco del proceso de integración, tras lo que fue nombrado asesor de Al Shara, un paso dado para intentar estabilizar la situación tras la huida de Al Assad del país en diciembre por la ofensiva de yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS), entonces liderado por el ahora presidente.