Al Shara promete "reconstruir Siria como una nación fuerte" en el aniversario de la caída de Al Assad

Archivo - El presidente de transición de Siria, Ahmed al Shara, durante un acto oficial en la capital, Damasco, en agosto de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Syrian Arab News Agency ''SA

MADRID, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de transición de Siria, Ahmed al Shara, ha prometido este lunes "reconstruir Siria como una nación fuerte" en un discurso desde la capital, Damasco, con motivo del primer aniversario de la caída del régimen de Bashar al Assad, quien el 8 de diciembre de 2024 huyó a Rusia ante el avance de yihadistas y rebeldes desde la provincia de Idlib (noroeste).

"Desde el norte hasta el sur y desde el este hasta el oeste, si Dios quiere, reconstruiremos Siria como una nación fuerte a través de un desarrollo merecedor de su presente y su pasado, merecedor de su antigua civilización. La reconstruiremos con obediencia a Dios todopoderoso, en apoyo a los oprimidos y manteniendo la justicia entre la población", ha señalado.

Al Shara, antiguo líder del grupo yihadista Hayat Tahrir al Sham (HTS), ha dado un discurso desde la Mezquita de los Omeyas de Damasco en el que ha pedido a la población "confianza" mientras "sigue comprometido con servirla, en línea con sus principios", según ha recogido la agencia estatal siria de noticias, SANA.

"Ninguna fuerza, independientemente de su poder o influencia, podrá ponerse en nuestro camino. Ningún obstáculo nos disuadirá y juntos haremos frente a todos los desafíos que tenemos por delante, si Dios quiere", ha dicho, antes de ensalzar la "clara y decisiva victoria" obtenida por yihadistas y rebeldes frente a las tropas de Al Assad.

Asimismo, ha destacado "el orgullo sentido por los sirios durante los momentos iniciales de la derrota de la injusticia y el fin de un periodo difícil para el país", en referencia a la caída de Al Assad, al tiempo que ha puesto en valor "los sacrificios y el heroísmo de los combatientes que entraron triunfantes en Damasco".

"Preservar y avanzar a partir de esta victoria es el principal deber de todos los sirios", ha sostenido Al Shara, según ha indicado la Presidencia siria en su cuenta en Telegram. El mandatario ha realizado además un rezo en la mezquita de los Omeyas de Damasco, la principal de la capital y una de las más grandes y antiguas del mundo.

En este contexto, ha desvelado además una pieza de la Kaaba de la Gran Mezquita de La Meca --centro religioso del islam--, que ha descrito como un "regalo" entregado por el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, tras su viaje a Arabia Saudí, en la que fue su primera visita oficial al extranjero después de ser puesto al frente de Siria.

"En esa ocasión, visitamos la casa sagrada de Dios para dar las gracias y llevar a cabo la umrah --peregrinación menor--. Fuimos honrados con el privilegio de entrar en la Kaaba y rezamos dentro", ha relatado. "A nuestro regreso el príncipe Mohamad bin Salmán nos obsequió amablemente un regalo: un trozo de la cubierta de la Kaaba" con la inscripción de un verso del Corán.

"Hemos decidido colocar esta pieza en la Mezquita de los Omeyas para que las naciones puedan ser unidas y para que los lazos de afecto y hermandad se extiendan de La Meca al Levante. También hemos optado por inaugurarla en los primeros momentos del aniversario de la victoria (sobre el régimen de Al Assad)", ha zanjado Al Shara, quien vestía el traje militar que portaba durante su etapa al frente de HTS y su entrada en Damasco tras la huida del expresidente.