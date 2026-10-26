Sheinbaum acepta la renuncia de la encargada del instituto electoral y pide que se investiguen posibles ilícitos

Archivo - Guadalupe Taddei, exdirectora del INE mexicano. - Clasos / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha anunciado que acepta la renuncia de la encargada del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, si bien ha señalado que ha de investigarse las acusaciones contra ella por delitos de supuesto conflicto de intereses y asignaciones irregulares de contra públicos.

Sheinbaum ha destacado este lunes en rueda de prensa como una "buena decisión" el anuncio de Taddei este domingo, aunque "se tiene que hace una investigación" y "haber una auditoría para ver las sospechas, abusos o privilegios".

"No puede haber sombra de corrupción en el INE y tiene que hacerse la auditoría", ha subrayado la presidenta que, no obstante, ha reprobado la "burla machista" de la que ha sido objeto Taddei en las últimas horas, sobre todo a través de redes sociales. "No se puede aplaudir un linchamiento a una persona", ha dicho.

"Una parte de todas estas críticas a la vida personal de alguien y por ser mujer no es correcto (...) Si hay un mal manejo de recursos que se investigue, pero esta burla de una mujer no está bien", ha señalado Sheinbaum, después de se viralizaran vídeos e imágenes de Taddei para atacar su imagen personal y vida privada.

Taddei anunció que presentaría este lunes su renuncia ante la Cámara de Diputados, órgano encargado de los nombramientos del INE, después de que la prensa señalara presuntas irregularidades durante su gestión, entre ellas un esquema de adjudicaciones millonarias que vincula a un conglomerado empresarial con personas cercana a su equipo de trabajo o antiguos colaboradores.