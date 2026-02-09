Sheinbaum califica de "injustas" las presiones a Cuba y sus aliados: "No se puede ahorcar a un pueblo así"

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. - Europa Press/Contacto/Luis Barron

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha afeado al Gobierno de Estados Unidos las "injustas" presiones que ejerce para entorpecer la entrega de petróleo a Cuba y ha anunciado que continuarán trabajando a través de los cauces diplomáticos para reanudar estos envíos. "No se puede ahorcar a un pueblo así", ha expresado.

"No están bien las sanciones que afectan al pueblo. Se puede estar de acuerdo o no con el régimen cubano pero no se puede afectar al pueblo cubano", ha manifestado la presidenta de México durante comparecencia de este martes ante los medios.

"Nadie puede ser omiso a la situación que está viviendo en este momento el pueblo de Cuba", ha incidido la mandataria, horas después de que se anunciara el envío de ayuda humanitaria a la isla a través de dos buques de la Armada, en los que se transportaron unas 814 toneladas de víveres.

Sheinbaum ha señalado que este tipo de envíos continuarán y que seguirán trabajando para poder entregar también combustible, en un momento en el que la isla hace frente a un grave problema de desabastecimiento, empeorado por la suspensión de las remesas de petróleo que llegaban desde Venezuela.

"El pueblo de México siempre es solidario (...) Vamos a apoyar en lo que haga falta", ha dicho Sheinbaum, quien ha reiterado de nuevo que estas sanciones que llegan desde Washington solo pueden empeorar la crisis humanitaria, pues esta entrega de combustible sirve para mantener operativos colegios y hospitales.

De igual manera, ha propuesto una vez más a México como intermediario entre Cuba y Estados Unidos "para resolver lo antes posibles esta situación".

Por su parte, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha agradecido el envío de estos dos buques cargados con productos de primera necesidad, que previsiblemente han de llegar a la isla este jueves. "Gracias México. Por la solidaridad, el afecto, el abrazo siempre cálido a Cuba", ha escrito en redes sociales.

El Gobierno mexicano ha detallado que las dos embarcaciones transportan leche en polvo, productos carnícos, arroz, frijoles, aceite, pescado, o productos de higiene. "Cuba y México somos pueblos hermanos, herederos de una larga historia solidaria que hoy honramos", ha destacado.