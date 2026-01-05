Sheinbaum defiende elegir modelo político y social "sin presiones" tras ataque de EEUU a Venezuela

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, durante una rueda de prensa. - Europa Press/Contacto/Luis Barron

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha defendido este lunes el derecho de las naciones a elegir su propio modelo político, económico y social, "sin presiones externas", tras reiterar el rechazo a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela que se ha saldado con la detención del presidente, Nicolás Maduro.

"Rechazamos de manera categórica la intervención de otros gobiernos en los países (...) la soberanía y los principios de los pueblos, no son negociables", ha subrayado en su comparecencia diaria ante la prensa, en la que ha añadido que cada país "tiene el derecho inalienable de decidir su modelo político, económico y social" sin recibir "presiones externas".

Después de la intervención militar ordenada por el presidente estadounidense, Donald Trump, en Venezuela, la dirigente mexicana ha insistido en la soberanía nacional, para recalcar que "en México manda el pueblo".

Sobre la situación de seguridad en México, vinculada precisamente al tráfico de drogas hacia Estados Unidos, Sheinbaum ha defendido atender las causas de la crisis para "erradicar este mal social y evitar que las drogas lleguen tanto a Estados Unidos como a México o a cualquier país".

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, la primera dama Cilia Flores, han llegado este lunes a un tribunal de Nueva York para comparecer en las próximas horas acusados de delitos relacionados con el narcotráfico, después de ser capturados el sábado durante una operación militar de Estados Unidos contra el país sudamericano.