Sheinbaum señala que la impugnación de Ebrard a su victoria "no tiene mucho fundamento"

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La virtual candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, ha señalado que la impugnación a su victoria presentada por su rival en las primarias, el exministro de Asuntos Exteriores Marcelo Ebrard, "no tiene mucho fundamento" y le ha invitado a que siga en el partido de cara a las elecciones de 2024.

"Al principio revisamos la impugnación, no tiene mucho fundamento y se va a contestar jurídicamente pero eso no significa un rompimiento. Me parece que es importante, la transformación de nuestro país depende de todos y de todas", ha dicho quien fuera jefa de Gobierno de Ciudad de México, informa 'El Universal'.

Ante la advertencias del propio Ebrard de que saldría del partido si sus reclamaciones no eran respondidas de manera adecuada, Sheinbaum ha subrayado que Morena tiene las puertas abiertas para todos y "por supuesto también" para el exministro de Exteriores.

"Él va a tener que tomar una decisión, pero aquí siguen abiertas las puertas para que regrese. En realidad no se ha ido, para que esté aquí", ha dicho.

El pasado jueves, los afiliados de Morena eligieron con cerca del 40 por ciento de los votos a Sheinbaum como candidata para las elecciones, por delante de Ebrard, que se quedó con el 25 por ciento de los apoyos. Este lunes, se ha conocido que presentó una queja ante alegando "irregularidades graves" durante el proceso.

Ebrard ha adelantado que según la decisión que adopte el partido, decidirá su futuro. Si bien tras conocer su derrota descartó presentar una candidatura independiente, ahora ha fijado hasta el próximo lunes 18 para concretar cuál será propuesta para un movimiento político nacional,

Mientras tanto, la candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez, busca pescar en aguas revueltas y ya ha tendido la mano a Ebrard. "Ya sabe que aquí están las puertas abiertas (...) espero que podamos dialogar pronto", ha invitado.

Ebrard sostiene que durante las primarias, Sheinbaum se habría visto beneficiada por una serie de "irregularidades graves", como la presencia de miembros del Ministerio de Bienestar en la elaboración de encuestas, quienes habrían presionado en favor de la que fuera jefe de Gobierno de Ciudad de México.

Asimismo, ha denunciado la supuesta afinidad de Sheinbaum con la responsable de la comisión de encuestas de Morena, Ivonne Cisneros, así como una serie de episodios violentos que impidieron a los electores votar libremente.