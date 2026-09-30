Sheinbaum solicita a EEUU que retire el permiso de asilo a un implicado en el caso de los 43 de Ayotzinapa

Movilización los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos con la connivencia del crimen organizado y el Estado mexicano. - Marco Gonzalez / Zuma Press / Europa Press

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha solicitado al Gobierno de Estados Unidos que retire el permiso de asilo a José Ulises Bernabé García, a quien las autoridades reclaman por su supuesta implicación en la desaparición forzada y asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa, cuando se cumplen doce años de uno de los peores casos de violencia de Estado de la historia reciente de México.

Sheinbaum ha señalado que están insistiendo para que García sea extraditado a México ya que "no tiene por qué" tener esta protección de Estados Unidos. "Nunca estuvo en riesgo su vida", ha incidido la presidenta en su rueda de prensa matutina de este miércoles desde Palacio Nacional.

La mandataria ha recordado que García, que en el momento de los hechos era responsable de las instalaciones en las que los desaparecidos fueron retenidos hasta ser entregados al grupo criminal Guerreros Unidos, "declaró falsamente que los estudiantes de Ayotzinapa no estuvieron ahí".

Sheinbaum ha reclamado "reciprocidad" a Washington "porque no se puede estar pidiendo de un lado y no responder del otro" y condiciona la fluidez de las relaciones entre ambos países a esa necesidad de correlación de intereses comunes.

LOS 43 DE AYOTZINAPA

La semana pasada se cumplieron doce años de este crimen que evidencia la honda infiltración del crimen organizado dentro del Estado mexicano. El 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron víctimas de desaparición forzada en Iguala, Guerrero, tras ser interceptados por policías locales y fuerzas federales en connivencia con el grupo criminal Guerreros Unidos.

Durante años, la 'verdad histórica', la versión oficial del entonces gobierno de Enrique Peña Nieto, sostuvo que los jóvenes fueron confundidos por un grupo rival y, por tanto, asesinados e incinerados en un basurero local, pero investigaciones posteriores descartaron esta teoría y apuntaron a un crimen de Estado en el que autoridades de distintos niveles omitieron intervenir o encubrieron los hechos.

Aunque no existe todavía una versión definitiva, la hipótesis principal apunta que las víctimas tomaron sin saberlo para desplazarse a una movilización en Ciudad de México autobuses con un cargamento oculto de heroína. Guerreros Unidos, creyendo que se trataba de una maniobra de un cártel rival, ordenó a diferentes fuerzas del orden que detuvieran los autobuses y eliminaran a quienes iban a bordo.