Siete jueces veteranos del Constitucional polaco denuncian la intervención "completamente ilegal" del tribunal

Manifestación contra la intervención en el Tribunal Constitucional de Polonia - Damian Burzykowski / Zuma Press / Europa Press

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Siete jueces veteranos del Tribunal Constitucional de Polonia --formado por 15 magistrados-- han publicado este sábado una declaración en la que denuncian la intervención "completamente ilegal" del tribunal con la suspensión de su presidente y su adjunto y su sustitución por una jueza afín al primer ministro, Donald Tusk.

"En vista de los acontecimientos ocurridos el 30 de octubre de 2026 en la sede del Tribunal Constitucional, que consideramos completamente ilegales, apelamos a los organismos constitucionales de la República de Polonia y a las fuerzas políticas para que adopten de imediato medidas eficaces con el objetivo de resolver la situación actual relativa al Tribunal Constitucional", han planteado.

Los jueces defienden la necesidad de "mantener los principios del estado democrático de derecho", según el documento publicado en redes sociales por el juez del Tribunal Supremo Kamil Zaradkiewicz.

Los firmantes de la declaración son Bogdan Swieczkowski, Bartlomiej Sochanski, Stanislaw Piotrowicz, Jakub Stelina, Wojciech Sych, Rafal Wojciechowski y Jaroslaw Wyrembak. Swieczkowski y Sochanski han sidos supendidos por un mes por la jueza Anna Korwin-Piotrowska, que se ha proclamado presidenta del tribunal.

El Gobierno del primer ministro Donald Tusk ha impulsado en los últimos meses el nombramiento de hasta seis nuevos miembros del Tribunal Constitucional, pero el presidente polaco, Karol Nawrocki, solo ha aceptado tomar juramento a dos de ellos.

El conflicto ha estallado definitivamente el viernes, cuando una de las juezas de la corte, Anna Korwin-Piotrowska suspendió unilateralmente y durante un mes al presidente del tribunal, Bogdan Swieczkowski, y a su adjunto, Bartlomiej Sochanski, mientras la sede del Constitucional estaba rodeada por la Policía, a las órdenes de Tusk.

Nawrocki logró acceder durante la noche a la sede del tribunal y a su salida anunció una ronda de contactos con los partidos con representación parlamentaria y denunció que se había violado el orden constitucional. Mientras, continúan llegando manifestantes a la sede del Tribunal Constitucional ante el despliegue de la Policía.