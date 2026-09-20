Siete organizaciones de la oposición y rebeldes anuncian una alianza contra el Gobierno de Etiopía

Archivo - Bandera de Etiopía (archivo) - Maksim Konstantinov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Siete grupos políticos, algunos de ellos armados, han anunciado este domingo la formación de una coalición denominada Coalición por la Supervivencia de las Fuerzas Populares Etíopes (CSFPE) con el objetivo declarado de expulsar del poder al Partido de la Prosperidad del primer ministro Abiy Ahmed e instaurar un gobierno amplio de transición.

El anuncio ha sido realizado por el presidente del Movimiento Nacional Amhara Fano, Zemene Kassie, que ha comparecido en la cadena Tigrai TV. Además de esta formación, también participan en la coalición el Ejército de Liberación Oromo, Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF), el Frente Nacional de Liberación de Ogaden, el Frente Nacional de Unidad de Afar, el Movimiento Popular de Liberación de Benishangul y el Movimiento Democrático Popular de Gumuz.

En los últimos meses se había incrementado la colaboración entre estos grupos políticos de la oposición y los grupos armados más allá de sus diferencias regionales o étnicas y a pesar de antecedentes de violencia y conflictos entre ellos.

En agosto el propio Zemene anunció que se habían logrado acuerdos con otros grupos armados etíopes para formar una coalición para lograr el "derrocamiento de Abiy Ahmed". Ahora la iniciativa toma forma con un nombre y objetivos más amplios.

La Coalición por la Supervivencia acusa al Gobierno de inacción frente a la inseguridad, el conflicto armado, el desplazamiento de población, la pobreza y la erosión de los derechos democráticos y los derechos humanos. Carga así contra un "régimen dictatorial personalista y genocida" de Abiy Ahmed por traer al país "la guerra, el genocidio y la destrucción" que podrían provocar la "total desintegración" de la nación.

"La misión histórica y el objetivo principal de las fuerzas populares es defenderse de la devastadora guerra que nos han declarado, eliminar el sistema de dictadura personalista de Prosperidad que amenaza la supervivencia de nuestros pueblos y la seguridad de la nación", ha explicado.

La coalición presenta como objetivo político inmediato tras la "expulsión" del Gobierno la creación de un gobierno de transición interino e incluyente gobernado por una Carta Transicional que buscará "poner fin a los conflictos armados y responder a las crisis de seguridad, humanitaria, social y económica" de Etiopía.

Promete además "participación popular" y mejorar las relaciones con los países vecinos para recuperar el "estatus regional e internacional" de Etiopía.

Por todo ello invita a las fuerzas políticas y cívicas del país a sumarse a estos objetivos y al "camino de lucha" de la Coalición y pide a las Fuerzas Armadas a renunciar al poder y sumarse a la lucha para "salvar a vuestro pueblo y a vuestro país antes de que sea demasiado tarde". Pide también apoyo internacional en pro de "los pueblos, la justicia y la democracia".

El Gobierno etíope dio en julio por disuelto el acuerdo de paz firmado en 2022 en Pretoria con el TPLF, con lo que se reanudaba una guerra que, en solo dos años (2020-2022), dejó entre 100.000 y 600.000 muertos, dependiendo de la fuente.

Tras el acuerdo de Pretoria, Tigray permaneció bajo un gobierno privisional aceptado por las autoridades federales del país hasta el retorno del TPLF al poder regional a principios del mes de mayo. Desde entonces han denunciado en innumerables ocasiones al Gobierno etíope por incumplir los términos pactados en Pretoria y de mantener a la región en un estado de completa marginación.

El Gobierno federal, por su parte, no ha reconocido a la administración reinstaurada y ha insistido en que la única autoridad vigente en la región es la Administración Regional Provisional de Tigray, establecida en virtud del Acuerdo de Pretoria, y ahora desplazada por el TPLF.