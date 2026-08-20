Siete países piden a Israel que pare "de inmediato" su plan de asentamientos al este de Jerusalén

Vista de la zona E1 en Cisjordania, cerca de Jerusalén - Europa Press/Contacto/Jamal Awad

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los gobiernos de siete países, cuatro de ellos de la Unión Europea, han emplazado este jueves a Israel a detener "de inmediato" la expansión de asentamientos en Cisjordania, incluido su plan en E1, zona situada al este de Jerusalén, un proyecto que han tildado de "inaceptable".

Estos asentamientos "no solo nos alejarán aún más de la paz, sino que socavarán aún más la reputación internacional de Israel", han advertido en un comunicado conjunto Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Canadá, Países Bajos y Noruega, quienes ven que el plan pone en peligro la "solución de dos Estados al abrir una brecha en Cisjordania y perjudicar la contigüidad territorial de los territorios palestinos".

Los siete países han considerado que la decisión del Gobierno liderado por Benjamin Netanyahu de "publicar licitaciones para la construcción del proyecto de asentamiento E1 es inaceptable" y le han recordado que los asentamientos israelíes en Cisjordania "son ilegales", algo que establece "claramente" el Derecho Internacional.

"Las empresas no deberían plantearse presentar ofertas en licitaciones de construcción. Deben ser conscientes de las consecuencias legales y reputacionales, incluido el riesgo de verse implicadas en graves violaciones del Derecho Internacional", han advertido.

Además, han denunciado la "grave inestabilidad" que ya se vive en Cisjordania, debido en parte a la violencia "sin precedentes" de los colonos israelíes contra los civiles palestinos y las "graves restricciones a la economía palestina", lo cual hace de la expansión de los asentamientos --una medida rechazada "desde hace tiempo" por la comunidad internacional-- "aún más preocupante".

Este proyecto ha levantado críticas y protestas por cada avance realizado al respecto desde entonces y, de hecho, una decena de países --entre ellos España, Reino Unido, Francia y Alemania-- instaron en mayo de este 2026 a sus empresas a no participar en el proceso de licitación de asentamientos E1 en Cisjordania.