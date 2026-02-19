Siete sospechosos detenidos por la muerte de un joven ultra en Francia niegan cualquier "intención homicida"

Una bandera en apoyo a Quentin Deranque, un joven de extrema derecha muerto en la ciudad francesa de Lyon tras enfrentamientos con un grupo de antifascistas - Europa Press/Contacto/Julien Mattia

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El fiscal de Lyon, Thierry Dran, ha informado este jueves de que siete de los sospechosos detenidos por la muerte del joven de extrema derecha Quentin Deranque durante unos violentos enfrentamientos en la ciudad de Lyon han negado cualquier "intención homicida" sobre la víctima.

El fiscal ha explicado durante una rueda de prensa que solicitará la prisión preventiva para estas siete personas por "graves desórdenes públicos, riesgo de colusión, riesgo de manipulación de pruebas y para garantizar su puesta a disposición de la justicia".

En las próximas horas, pasarán a disposición judicial para ser acusadas formalmente de un delito de "homicidio". El fiscal ha indicado además que dos de los sospechosos se han negado a hablar, mientras que los demás "han reconocido su presencia" en el lugar de los hechos y algunos "han admitido haber golpeado a Quentin Deranque o a otras víctimas", sin dar más detalles al respecto.

Con respecto a sus perfiles, ha informado que los siete tienen edades comprendidas entre los 20 y los 26 años y son, en su mayoría, estudiantes, aunque también hay trabajadores en el sector privado, una persona desempleada y un asistente parlamentario.

Las otras cuatro personas detenidas por presunto encubrimiento han sido puestas en libertad y serán citadas más adelante en el marco de la investigación abierta por las autoridades. No obstante, el fiscal ha reconocido que "todavía quedan varias personas por identificar".

La muerte del ultraderechista se produjo en el marco de una conferencia impartida por la eurodiputada Rima Hassan, del partido de izquierdas La Francia Insumisa (LFI), en el Instituto de Estudios Políticos de Lyon. Némesis, un colectivo ultraderechista que se identifica como feminista, organizó una manifestación en los alrededores del lugar en protesta por el acto.

Varias manifestantes fueron atacadas sobre las 18.00 horas (hora local) por una veintena de personas enmascaradas y encapuchadas. Otro grupo de jóvenes que formaban parte de un dispositivo de seguridad informal de Némesis --compuesto por miembros de extrema derecha, entre los que se encontraba Deranque-- salió en su defensa.

Un total de once personas fueron detenidas en un primer momento, entre ellas dos asistentes de Raphael Arnault diputado de La Francia Insumisa (LFI). Según la prensa francesa, Jacques-Elie Favrot formaría parte del grupo de siete sospechosos que pasarán a prisión preventiva, mientras que Robin Chalendard ha sido puesto en libertad tras ser señalado por encubrir los hechos.

Si bien el fiscal no ha confirmado todavía que los militantes antifascistas que golpearon mortalmente a Deranque pertenezcan a la Joven Guardia, un movimiento ilegalizado en Francia y fundado por Arnault, el presidente de Agrupación Nacional (AN), Jordan Bardella, ha responsabilizado a este grupo al que ha calificado de "brazo armado" de LFI.