Singapur advierte de las consecuencias económicas por "cada semana que continúe la guerra"

Archivo - El presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam durante una visita a México el pasado diciembre. - Europa Press/Contacto/Carlos Santiago - Archivo

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, ha advertido este miércoles de las consecuencias económicas por "cada semana que continúe la guerra y el estrecho de Ormuz permanezca cerrado", tras criticar que la guerra en Irán supone un "desprecio por la Carta de Naciones Unidas".

"Por cada semana que continúe la guerra y el estrecho de Ormuz permanezca cerrado, más subirán los precios del combustible y más tiempo se mantendrán altos", ha indicado en un mensaje en redes sociales en el que avisa que los problemas se extenderán al suministro de fertilizantes, al abastecimiento y los precios de los alimentos y a otras materias primas "como el aluminio y el helio".

Shanmugaratnam ha avisado del impacto de las últimas tres semanas en la política global, coincidiendo con la guerra en Irán, recalcando lo "problemático que se ha vuelto el mundo" e indicando que el conflicto aumenta el riesgo de una "importante desaceleración económica" y "un aumento de la inflación en todo el mundo".

En todo caso, el dirigente de Singapur ha insistido en que las disrupciones económicas van de la mano de la "prolongada tormenta de inestabilidad política global", en la que existe un "creciente recurso a las guerras y la destrucción", así como al desprecio por la Carta de Naciones Unidas y el incumplimiento del Derecho Internacional Humanitario

"Es un mundo más frágil", ha indicado apuntando que Singapur cuenta con "algunos colchones estratégicos" como reservas que ayudarán al pequeño país asiático a "hacer frente a grandes crisis". En este punto, ha señaldo que Singapur cuenta con presupuestos nacionales para invertir "en todas las habilidades y capacidades necesarias, y preservar parte de los recursos para necesidades futuras".