Siria denuncia un ataque a gran escala con drones en bases militares cerca de la frontera con Irak

Archivo - Vehículos del Ejército sirio en Hasaka, Siria, en el marco de los procedimientos de integración de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS). - Europa Press/Contacto/Monsef Memari - Archivo

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército Árabe Sirio ha denunciado un ataque a gran escala con drones contra instalaciones militares cerca de la frontera con Irak que ha tenido lugar a primera hora de este lunes.

El Mando de Operaciones del Ejército ha informado de que la "mayoría" de drones fueron interceptados y derribados, recoge la agencia de noticias oficial siria, SANA.

Sin concretar donde se ha producido el ataque, ha añadido que el Ejército está evaluando la respuesta y tomará "medidas apropiadas" para abordar las amenazas al territorio sirio y evitar futuros ataques.

En los últimos días, Siria ha registrado ataques con drones lanzados desde Irak, en concreto contra la base militar de Al Tanf, en el sur del país. Milicias proiraníes de Irak han estado atacando posiciones relacionadas con Estados Unidos en la zona desde el inicio el pasado 28 de febrero de los bombardeos estadounidenses e israelíes contra Irán.

La base de Al Tanf está situada en la zona desértica fronteriza entre Siria, Jordania e Irak y fue una de las instalaciones de referencia del despliegue estadounidense en Siria, finalizado en febrero tras años de operaciones militares que oficialmente tenían por objetivo combatir al grupo yihadista Estado Islámico.