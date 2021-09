Siria denuncia ataques aéreos israelíes sobre Damasco

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Siria ha denunciado este viernes varios ataques aéreos lanzados por las fuerzas de Israel contra los alrededores de la capital del país, Damasco.

Una fuente militar ha confirmado a la agencia oficial de noticias siria SANA que los ataques con misiles se han producido sobre la 1.26 horas (hora local) de este viernes y han sido lanzados desde el sureste de la capital libanesa, Beirut.

Asimismo, la fuente ha indicado que la mayoría de los misiles han sido derribados por las defensas aéreas del Ejército sirio, lo que ha provocado explosiones en el cielo de Damasco.

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos ha confirmado también el ataque y ha precisado que el mismo ha alcanzado "posiciones militares utilizadas por milicias respaldadas por Irán para desarrollar armas". En concreto, ha señalado que se han alcanzado los centros de investigación científica en Barzeh y Jamraya, en la Campiña de Damasco, "pero no se han reportado víctimas".

Posteriormente, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han anunciado que estaban investigando la posibilidad de que un misil de defensa aéreo sirio que no alcanzó su objetivo hubiese impactado cerca de Tel Aviv, informa el medio israelí 'The Times of Israel'.

La investigación se produce después de que se haya avisado del ruido de al menos una explosión en los alrededores de la ciudad costera.

Por otra parte, las FDI no se han pronunciado sobre el ataque denunciado por el Ejército sirio, siguiendo así su postura al respecto.

Los ataques israelíes en Siria han sido vistos como un intento de evitar que Irán, uno de los principales aliados del presidente sirio Bashar al Assad, aumente su influencia militar en la región.

El pasado 19 de agosto, Siria denunció otro ataque con misiles lanzado también desde Beirut sobre los alrededores de la ciudad de Damasco y cerca de la ciudad de Homs.

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos documentó el 20 de agosto la muerte de cuatro personas que trabajaban con el partido-milicia chii Hezbolá al alcanzar el ataque israelí un almacén de municiones y posiciones de la milicia en el área de Qarra, en la Campiña de Damasco, cerca de la frontera con Líbano.