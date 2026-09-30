Siria desmantela una supuesta célula vinculada a Hezbolá sospechosa de planear actos de "sabotaje"

Archivo - Vehículo de las fuerzas de seguridad de Siria (archivo) - Monsef Memari / Xinhua News / Europa Press

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Siria han anunciado la desarticulación de una supuesta célula del partido-milicia chií libanés Hezbolá en la provincia de Deraa, antes de apuntar que los sospechosos estarían implicados en planes para perpetrar "sabotajes" en esta zona del país.

Las Fuerzas de Seguridad Interna han indicado que la operación para "desmantelar una célula vinculada a la milicia Hezbolá" ha sido llevada a cabo en la zona de Yarmuk junto a efectivos de los servicios de Inteligencia, sin más detalles, según ha recogido la agencia estatal siria de noticias, SANA.

Hezbolá, que no se ha pronunciado por ahora sobre las acusaciones, ha negado en varias ocasiones que cuente con células activas en el país, donde apoyaba al expresidente Bashar al Assad, huido de Damasco en diciembre de 2024.

Las autoridades instauradas en Siria tras la caída de Al Assad a causa de una ofensiva de yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS) --cuyo líder, Ahmed al Shara, es ahora el presidente de transición--, han lanzado durante los últimos meses varias operaciones contra Hezbolá.