Siria espera "resultados tangibles" sobre la liberación de los detenidos sirios en una prisión de Líbano

El ministro de Exteriores de Siria, Asaad al Shaibani, junto a una delegación en Líbano - MINISTERIO DE EXTERIORES DE SIRIA

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Siria, Asaad al Shaibani, ha afirmado que espera "resultados tangibles" sobre la liberación de los detenidos sirios en la prisión libanesa de Roumieh en el marco de la primera visita oficial al país por parte de un alto cargo tras la caída en diciembre de 2024 del régimen de Bashar al Assad.

La delegación siria liderada por Al Shaibani ha propuesto a las autoridades libanesas durante una serie de encuentros llevados a cabo en la capital, Beirut, establecer un marco de cooperación para acelerar los juicios de los detenidos y el traslado de algunos de los reos a Siria, según ha recogido la cadena Syria TV.

Asimismo, las partes han dialogado sobre la situación actual de las fronteras terrestres y marítimas, mientras que también han abordado la prevención del tráfico ilícito de personas, así como la facilitación del retorno seguro y digno de los refugiados sirios desde Líbano en coordinación con Naciones Unidas.

"Esperamos que, una vez que desaparezcan las razones que llevaron a las personas a migrar y huir, este problema se resuelva gradualmente. Hoy estamos debatiendo planes con apoyo internacional para garantizar un retorno digno y sostenible de las personas", ha indicado Al Shaibani en una rueda de prensa.

El titular de Exteriores ha destacado que la visita oficial de la delegación siria a Beirut "refleja el nuevo enfoque de Siria hacia Líbano y abre un nuevo capítulo en las relaciones políticas y económicas" bilaterales, según la agencia libanesa NNA.

La delegación siria --compuesta entre otros por el ministro de Justicia, Mazhar al Luais-- se ha reunido durante la jornada con el primer ministro libanés, Nawaf Salam, y con el presidente Joseph Aoun, a quien han instado a visitar Siria.

Las autoridades instauradas tras la caída de Al Assad a causa de una ofensiva de yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS) --cuyo líder, Ahmed al Shara, es ahora el presidente de transición--, han lanzado durante los últimos meses varias operaciones contra el partido-milicia chií Hezbolá, aliado del exmandatario sirio.