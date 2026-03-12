Siria y Francia dan su apoyo a Líbano y cargan contra Hezbolá en medio de los ataques israelíes

El humo se eleva tras un ataque aéreo israelí en los suburbios del sur de Beirut, Líbano - Bilal Jawich / Xinhua News / ContactoPhoto

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los presidentes de Líbano, Joseph Aoun; de Francia, Emmanuel Macron, y de Siria, Ahmed al Shara, han mantenido este miércoles una llamada telefónica conjunta en la que los dos últimos han mostrado su apoyo a Aoun en defensa de la seguridad libanesa y han cargado contra el partido-milicia chií libanés Hezbolá, en medio de los ataques que afronta el país en su capital, Beirut, y en varios puntos del sur por parte del Ejército de Israel, que, si bien asegura actuar contra Hezbolá, ha dejado ya más de 600 víctimas mortales y cerca de 1.600 heridos.

La conversación ha sido confirmada por las tres Presidencias, si bien la libanesa ha sido la más breve, limitándose a comunicar, a través de sus redes sociales, que los dirigentes "han abordado la situación actual en Líbano y la región, en vista de la rápida evolución de la situación de seguridad" y que, tras "evaluar la escalada de las tensiones", han acordado "mantener la comunicación para seguir de cerca la evolución de la situación".

A su vez, Al Shara ha expresado su "apoyo a los esfuerzos del presidente libanés para desarmar a Hezbolá y evitar que la región sufra las repercusiones del conflicto actual", después de que el Ejército sirio haya alertado en los últimos días de disparos de Hezbolá hacia su territorio y del aumento de milicianos chiíes en la frontera entre ambos países.

"Las dos partes han destacado la importancia de la coordinación y la cooperación entre Siria y el Líbano para mantener la seguridad de ambos países y de sus pueblos, y para contrarrestar los intentos de sembrar la discordia y desestabilizar la región", ha subrayado la Presidencia siria.

Estos sucesos ocurren a menos de una semana de que se cumpla el aniversario del alto el fuego acordado en marzo de 2025 por Damasco y Beirut, tras una serie de intercambios de disparos en la frontera por la que Siria denunció la muerte de varios agentes a manos de Hezbolá, que se desvinculó del incidente.

El partido-milicia chií era aliado de Bashar al Assad, derrocado el 7 de diciembre tras la toma de la capital siria por las milicias rebeldes lideradas por el grupo yihadista Hayat Tahrir al Sham (HTS), cuyo líder era el ahora presidente sirio, Al Shara.

MACRON DESTACA LA "CLARA RUPTURA CON EL PASADO" DE AL SHARA

Macron, por su parte, ha mostrado en redes sociales su satisfacción con que "Francia contribuya y participe en estas conversaciones como socios en igualdad de condiciones, en el nuevo espíritu de colaboración que Líbano y Siria desean construir". En esta línea, ha destacado de Al Shara "su apoyo a la soberanía libanesa", subrayando que "marca una clara ruptura con el pasado".

Esta colaboración "sienta las bases para unas relaciones sólidas y constructivas entre Líbano y Siria", ha remarcado, describiendo la coordinación iniciada por ambas presidencias árabes como "esencial". "Seguiré apoyándola firmemente", ha prometido.

"Esta es una oportunidad verdaderamente histórica para estos dos países, que han sufrido tanto por la dictadura de Assad, las crisis regionales y el terrorismo", ha destacado en un mensaje en el que ha afirmado que Aoun "afronta con valentía y dignidad las amenazas al Líbano, su seguridad y su unidad".

Asimismo, ha cargado contra Hezbolá por atacar al Ejército israelí en represalia por la ofensiva lanzada por éste junto a Estados Unidos contra Irán y que acabó con la vida del entonces líder supremo iraní, Alí Jamenei. "Hezbolá cometió un grave error al arrastrar al Líbano a una confrontación con Israel. Debe cesar inmediatamente sus ataques", ha subrayado, si bien también ha manifestado que "Israel debe renunciar claramente a cualquier ofensiva terrestre en Líbano".