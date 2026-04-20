Siria incauta medio millón de pastillas de captagon en una operación coordinada con Irak

Archivo - Pastillas de captagon incautadas en una operación en Italia (archivo) - Europa Press/Contacto/Napoli/Giacomino - Archivo

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Siria han anunciado la incautación de medio millón de pastillas de captagon en una operación lanzada de forma coordinada con Irak para desmantelar una red de tráfico de estupefacientes en la zona fronteriza, una acción que se ha saldado además con dos detenidos.

El Ministerio del Interior ha señalado en un comunicado publicado en redes sociales que los sospechosos "fueron capturados en el momento en el que trasladaban la carga" y ha indicado que ambos planeaban "llevar de contrabando las pastillas de captagon a los países vecinos".

"Esta operación se enmarca en la estrategia nacional para combatir el fenómeno de las drogas y reforzar los mecanismos de cooperación internacional y regional para socavar el crimen organizado transnacional", ha destacado la cartera.

Las autoridades de transición de Siria han lanzado durante los últimos meses varias operaciones contra presuntas redes de tráfico de drogas, principalmente captagon, considerada una de las principales fuentes de financiación del derrocado régimen de Bashar al Assad en el marco del conflicto desatado en 2011 por la represión de las protestas prodemocráticas al hilo de la 'Primavera Árabe'.