Siria "invita" a EEUU a coordinarse tras la ola de ataques norteamericanos contra Estado Islámico

Imagen de archivo de fuerzas de seguridad sirias - Europa Press/Contacto/Sally Hayden

MADRID 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades sirias han pedido a Estados Unidos y a la Coalición Internacional contra Estado Islámico que participen todos juntos en un esfuerzo de coordinación, según han trasladado en un comunicado con motivo de la ola de ataques norteamericanos lanzados esta madrugada contra más de 70 objetivos de la organización yihadista en Siria.

En su nota oficial de este sábado, el Ministerio de Exteriores sirio "reitera su firme compromiso de combatir al ISIS y garantizar que no tenga refugios en territorio sirio, y continuará intensificando las operaciones militares contra él dondequiera que represente una amenaza".

Hecha esta promesa, el Gobierno sirio "invita a Estados Unidos y a los Estados miembros de la coalición internacional a apoyar estos esfuerzos de manera que contribuyan a la protección de los civiles y al restablecimiento de la seguridad y la estabilidad en la región", según el comunicado, publicado en la cuenta de X del Ministerio.

Estados Unidos lanzó sus ataques en respuesta al ataque perpetrado durante el fin de semana pasado en la provincia siria de Palmira que se saldó con la muerte de tres estadounidenses, incluidos dos efectivos de la Guardia Nacional de Iowa y un intérprete civil.

El Mando Central del Ejército de EEUU, el CENTCOM, ha informado que la operación ha incluido más de 100 equipos de munición de precisión "dirigidos contra infraestructuras y depósitos de armas conocidos" de Estado Islámico, a través del uso de aviones de combate, helicópteros de ataque y artillería.