Siria limita la venta de bebidas alcohólicas en Damasco por "numerosas quejas" de los residentes

Archivo - El presidente de transición de Siria y líder del grupo yihadista sirio Hayat Tahrir al Sham (HTS), Ahmed Husein al Shara - PRESIDENCIA DE SIRIA - Archivo

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la capital de Siria, Damasco, han anunciado limitaciones a la venta de bebidas alcohólicas y han especificado que su comercialización solo estará permitida en tres barrios de mayoría cristiana.

La gobernación de Damasco ha indicado que la venta de bebidas alcohólicas está prohibida en "restaurantes y discotecas" de la capital tras "numerosas quejas" por parte de la comunidad local, según ha recogido la cadena de televisión siria Syria TV.

"El objetivo es eliminar este fenómeno, que viola la moral pública", ha explicado, antes de especificar que solo podrá comercializarse esta bebida en los barrios de Bab Tuma, Al Qasaa y Bab Sharqi, siempre y cuando dichas tiendas ya contaran previamente con licencia y sea para consumo en el hogar.

En este sentido, ha subrayado que estas tiendas tendrán que estar al menos a 75 metros de distancia de lugares de culto como mezquitas e iglesias, cementerios y escuelas, así como a 20 metros de comisarías y edificios gubernamentales. Además, da un periodo de gracia de tres meses a estas tiendas para "arreglar sus asuntos" y cumplir la nueva legislación.

Las autoridades instauradas en Siria tras el derrocamiento del régimen de Bashar al Assad en diciembre de 2024 tras una ofensiva de yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS) no han impuesto hasta ahora restricciones a gran escala en la vida pública, si bien en enero prohibieron a las funcionarias usar maquillaje y previamente habían reclamado a las mujeres usar bañadores que cubrieran todo el cuerpo en las playas del país.

El nuevo presidente de transición, Ahmad al Shara --antiguo líder de HTS--, ha intentado mostrar desde su llegada al cargo una postura de moderación y aproximación a países occidentales, entre ellos Estados Unidos, lo que ha desatado también críticas entre los sectores más conservadores y antiguos compañeros de armas en el sector salafista y yihadista, que le achacan sus recientes posturas, incluida la unión de Damasco a la coalición contra Estado Islámico.