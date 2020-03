Siria prohíbe los desplazamientos entre provincias y entre zonas urbanas y rurales a causa del coronavirus

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Siria ha impuesto este lunes una prohibición de los desplazamientos entre provincias y entre los centros urbanos y las zonas rurales para intentar contener la propagación del coronavirus.

Según las informaciones recogidas por la agencia estatal siria de noticias, SANA, el toque de queda estará en vigor entre las 18.00 y las 6.00 horas (hora local), mientras que la prohibición de traslado es total.

El Ministerio del Interior ha recibido orden de garantizar la aplicación y de comprobar los desplazamientos de la población a través de puestos de control y puestos militares.

La imposición del toque de queda estará en vigor en las zonas controladas por el Gobierno sirio tras más de nueve años de una guerra que ha dejado cientos de miles de muertos y varios millones de desplazados internos y refugiados.

El Gobierno de Bashar al Assad hizo el 19 de marzo un llamamiento al levantamiento "inmediato e incondicional" de las sanciones impuestas a Damasco para poder hacer frente al coronavirus, después de que se hubieran registrado casos en todos los países vecinos.

Por su parte, el enviado especial de Naciones Unidas para Siria, Geir Pedersen, reclamó el mismo martes un alto el fuego a nivel nacional en Siria para hacer frente a la pandemia y alertó del riesgo que supone para el país.

"Los sirios son muy vulnerables al coronavirus. Las instalaciones sanitarias han sido destruidas o se encuentran degradadas. Hay escasez de equipamiento médico clave y profesionales sanitarios", sostuvo.

"Esta amenaza común no conoce fronteras y no discrimina. No le importa que vivas en zonas controladas por el Gobierno o en otras zonas. Pone en peligro a todos los sirios", zanjó.