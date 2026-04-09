Siria reabre el paso fronterizo con Líbano tras cerrarlo por las amenazas de Israel

El paso fronterizo de Masnaa, en el Líbano —la principal vía terrestre del país hacia Siria y el interior árabe—, permaneció cerrado por tercer día consecutivo el lunes en ambos sentidos, tras las amenazas israelíes de atacarlo. - Europa Press/Contacto/Taher Abu Hamdan

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Siria han reabierto este jueves el paso fronterizo de Jdeidet Yabus con Líbano, en un movimiento para retomar las operaciones normales de tránsito en medio de la crisis en Oriente Próximo y pese a la incertidumbre de si la tregua pactada entre Estados Unidos e Irán se aplicará también a Líbano.

La reapertura, decretada por el Autoridad General de Puertos y Aduanas, llega después de una suspensión de seis días después de que Israel amenazara con golpear la carretera de lado libanés, alegando que lo utiliza la milicia chií de Hezbolá para usos militares.

El movimiento de pasajeros ha ido volviendo gradualmente a la normalidad, con un aumento en el número de llegadas y salidas tras la reanudación de las operaciones, ha informado la agencia de noticias siria SANA.

La Autoridad afirmó que el paso continuará operando dentro de los marcos civiles y legales establecidos, con todas las medidas necesarias en vigor para garantizar la seguridad de los pasajeros y facilitar procedimientos eficientes de entrada y salida. También hizo un llamamiento a los viajeros para que cumplan con las instrucciones de la administración y, así, garantizar el funcionamiento sin contratiempos.

Anteriormente, el Consejo de Ministros Líbano ya había informado de la reapertura de su parte del paso fronterizo aunque con medidas reforzadas para garantizar la seguridad del movimiento de pasajeros y mercancías y para prevenir el contrabando.

Este paso llega después de las tensiones recientes después de la ofensiva a gran escala del Ejército israelí en Líbano y después de que amenazara con golpear la carretera que conduce al paso de Masna, en Líbano, alegando que Hezbolá utiliza esta vía con fines militares. Ante estas amenazas, Damasco cerro temporalmente el paso y defendió que está destinado exclusivamente a uso civil y no se utiliza para fines militares ni por grupos armados.