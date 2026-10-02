Siria restablece el uso del gaseoducto de Jibsé que sufrió un acto de sabotaje este lunes

Archivo - Daño en un gaseoducto en un ataque en Siria en 2020. - -/Sana/dpa - Archivo

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Siria han anunciado este viernes el restablecimiento del uso del gaseoducto de Jibsé, que sufrió una explosión este lunes producto de "un acto de sabotaje".

"Los cuadros de la Compañía Siria de Petróleo completaron la reparación de la línea de gas de Jibsé, que fue objeto de un acto de sabotaje hace unos días en la zona de Al Shalaula en Deir ez Zor", ha señalado la empresa estatal de petróleos siria en un mensaje en redes sociales, al tiempo que ha destacado que los trabajos se llevaron a cabo en "tiempo récord".

Según ha detallado, la reparación incluyó el reemplazo de un tramo dañado de 18 metros de longitud y 16 pulgadas de diámetro (unos 40 centímetros), "antes de devolver la línea al servicio y reanudar el bombeo de gas".

El gasoducto de Jibsé, en la zona de Al Shalaula, fue "objeto de un acto de sabotaje" en el que "se utilizó un artefacto explosivo contra una válvula de seccionamiento de la línea", según explicaron las autoridades de Damasco, que en todo caso no han confirmado la causa de la explosión y continúan la investigación del caso.