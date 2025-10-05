El sistema informático del aeropuerto de Berlín reanuda por completo operaciones dos semanas después de un ciberataque

Archivo - Imagen de archivo del aeropuerto de Berlín - Europa Press/Contacto/Michael Kuenne - Archivo

BERLÍN 5 Oct. (DPA/EP) -

Los sistemas de gestión de pasajeros del aeropuerto de Berlín-Brandeburgo (BER) han vuelto a entrar hoy en funcionamiento, dos semanas después de un ciberataque contra una empresa de servicios informáticos proveedora de instalaciones aeroportuarias.

"El sistema central del proveedor de servicios Collins Aerospace ha vuelto a estar operativo desde el domingo por la mañana", ha declarado una portavoz del aeropuerto de la capital alemana en respuesta a una consulta de dpa.

Los especialistas informáticos de la compañía aeroportuaria comenzaron a realizar exhaustivas pruebas de seguridad durante el fin de semana. Estas han tenido éxito hasta el momento. "A partir del lunes, las aerolíneas se reconectarán gradualmente al sistema", añadió la portavoz.

Los mostradores de facturación y las puertas de embarque se reconectarán gradualmente según un plan de reinicio coordinado, se informó. Esto también debería normalizar la situación para los viajeros, que recientemente tuvieron que soportar tiempos de espera más largos en la facturación, el embarque y la recogida de equipaje.

El proveedor de servicios aeroportuarios estadounidense Collins Aerospace fue víctima de un ciberataque el 19 de septiembre, que afectó a varios aeropuertos europeos.

El ataque informático en BER paralizó los sistemas electrónicos utilizados para la gestión de pasajeros y equipaje. Los mostradores de facturación se vieron especialmente afectados. Desde entonces, las aerolíneas han recurrido a la gestión de la facturación de pasajeros en parte manualmente y en parte utilizando tecnología externa.